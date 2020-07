Asistimos a una sociedad de la prisa. Los medios deben correr para que el espectador no se escape. Somos unos impacientes, creemos que tenemos demasiado por ver. Y lo queremos todo ya. Hasta ansiamos certezas antes de que existan certezas. Los informativos lo sufren. De hecho, mejor que sus crónicas no traspasen los cincuenta segundos, dicen los gurús. O la retención del público se esfuma, añaden. Pero, en realidad, confundimos ritmo con velocidad, dos términos que no siempre comparten significado. Vivimos en la abreviación y, por tanto, hay matices que saltan por los aires.

Pero, de repente, el género del podcast, entre otros, permite licencias. Dejémonos llevar, va. Sin cortes, sin interrupciones. Con matices. Andreu Buenafuente lleva décadas avanzando en el matiz, tanto en televisión, tanto en radio, tanto en la red. Cuando casi nadie valoraba a la red en España, ya estaba ahí. Conversar con él durante una hora y pico, qué más da la duración del pico, es un disfrute.

Clave en la modernización de la comedia en la TV de España, hablar con Buenafuente sobre la televisión que vivimos apasionadamente supone ver su habilidad para entremezclar el valor de su experiencia con una curiosidad incesante que le permite ser valiente para adaptarse a lo nuevo. Que, a veces, no es tan nuevo, pero sí olvidado.

Explora, indaga en "la nueva naturalidad", como explica en el podcast. Tiene el poder de no perder la perspectiva del oficio de la televisión elaborada de siempre y, a la vez, abrazar las nuevas formas de acercarse a un oyente, a un espectador. Charlamos de eso, de David Broncano, de 'Los Goya', de folclóricas, de Maruja Torres, de Pau Donés, de David Letterman, de Rosa María Sardá, de cómo el guionista ha tenido que ir más allá por la convivencia con Twitter y de cómo la comedia ha sido decisiva para el progreso de nuestra televisión en los últimos tiempos. Muchas veces derribando prejuicios. Incluso el de la prisa. Más risa y menos prisa, que recitaba Gloria Fuertes.

Pero no hagamos spoilers. Una conversación muy sincera en esta entrega del podcast de La Información 'La Cabina'. Charla que al que escribe estas líneas le inspirará unos cuantos artículos. Ojalá a vosotros os inspire también: