El Estudio 1 de TVE: la radiografía social que esconde la historia del plató del primer gran debate

Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera debatirán esta noche en el Estudio 1 de TVE en Prado del Rey. Es, probablemente, el plató más emblemático de nuestra historia audiovisual. De los pocos espacios escénicos, junto a los desaparecidos Estudios Buñuel, que se han ganado el habitual apelativo de 'mítico' sin que esto resulte una exageración.

Ahora renace, tras un periodo cerrado por una rehabilitación que ha modernizado su entorno y mantiene la esencia de sus 1200 metros cuadrados con los que fue considerado el estudio más grande de Europa cuando se inauguró en 1964. Desde entonces, mantiene su emblemática parrilla de focos, un legendario techo, que ha aguantado intacto décadas y décadas, y que siempre termina colándose en imagen cuando la cámara se sale de los límites del decorado de turno.

Bajo este superviviente techo del Estudio 1, se ha ido retratando la evolución de nuestro país y su ingenuidad a través de los programas y espacios dramáticos que aquí se han desarrollado. Todos esconden una transparente radiografía social de un país visto con ayuda de la tele.

Porque en el Estudio 1 estuvieron las abarrotadas gradas de 'Un, dos, tres... responda otra vez' en las que se sentaba un público que contagiaba la expresividad de una todopoderosa ilusión soñando prosperidad. Porque en el Estudio 1 bailaron los Jackson 5. Y Britney Spears. Porque en el Estudio 1, vacío, cantó Marisol "Felicidad, hoy te vengo a encontrar". Porque en el Estudio 1 se rodó 'Historias de la frivolidad', toda una crítica inteligente y creativa a la censura.

Porque en el Estudio 1 Lolita invitó a toda la audiencia a su boda, ante la mirada atónita de José María Íñigo, que intuía lo que iba a pasar después. "Es una invitación un poco amplia", respondió. Porque en el Estudio 1 fue entrevistado un señor llamado Villarejo y Grace Jones le dedicó algunos contoneos de su 'Pull Up to The Bumper', encima de la mesa de 'Esta noche' con Carmen Maura. Porque en el Estudio 1 Concha Velasco cantó con rítmica sorna la canción ¡Qué viva el IVA! en el fin del año de 1986. Porque en el Estudio 1 Almodóvar, McNamara, Carlos Berlanga y Bernardo Bonezzi cantaron por única vez juntos 'y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en Japón, en la Isla de Pascua. Y yo te Y yo te buscaré en la selva de Borneo, en los cráteres del mar de los anillos de Saturno". Sucedió en 'La edad de oro' de la incisivamente honesta Paloma Chamorro. Eran los explosivos años de la movida madrileña.

Porque en el Estudio 1 Felipe González fue parodiado por Hervé Villechaize en el surrealismo de 'Viaje con nosotros' de Javier Gurruchaga. Porque en el Estudio 1 Raffaella Carrá telefoneaba a una España que se ponía nerviosa si a la hora de su show sonaba el teléfono. Porque en el Estudio 1 actuó por primera vez Mecano y por última vez Lola Flores. Porque desde el Estudio 1 José Luis Moreno transformó en horror los desfiles de lencería... Sí, el Estudio 1 ha definido a España en cada uno de sus momentos existenciales de los últimos 55 años. De la cándida creatividad, a golpe de incontrolable zoom, de 'Señoras y Señores' de Valerio Lazarov, que aquí también se rodaba, hasta el boom de la especulación financiera hortera que reinaba y evidenciaban las 'Noches de Fiesta' de Moreno.

Hoy en ese Estudio 1, bajo su impasible parrilla de focos que ha iluminado tanta televisión que unido a la diversa audiencia española, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera debatirán con la moderación de Xabier Fortes.

De nuevo, el Estudio 1 une a los españolitos, como diría aquella canción de Mecano. Los políticos saben más que nunca que necesitan la fuerza de la televisión para atraer a los votantes en un escenario electoral incierto para todos, pero los profesionales de la cadena pública han peleado desde la redacción para que exista la posibilidad de un debate independiente en RTVE y no sólo en las cadenas privadas, como venía siendo habitual, ya que la corporación pública no conseguía organizarlo porque las fuerzas políticas lo impedían por sus tácticas electorales. Es más, muchas veces los máximos responsables de RTVE ni siquiera movían ficha para desarrollar tal evento democrático para no poner en un brete a 'su' gobierno. Este año, no ha sido así, gracias a la movilización de los trabajadores de RTVE que pelean desde dentro, y también de manera pública, por ejercer su responsabilidad profesional.

Al final, el Estudio 1 nos ha ido retratando con los años: en los años más creativos, pero también en los tiempos más mediocres. Ahora retrata el intento de RTVE de recuperar la relevancia perdida tras años en los que se volvió invisible por una mala gestión en la que, sobre todo, se ha buscado audiencia de manera cortoplacista. Otro retrato de la sociedad actual.

Pero no, la audiencia no se consigue reproduciendo previsibles patrones de éxito y con un constante miedo a la posibilidad de molestar a alguien. Empezando por los políticos. Así el espectador no conecta con la televisión pública. Sin riesgo, honestidad, periodismo y atrevimiento creativo, una radio televisión pública nunca será relevante. RTVE durante años fue por delante en creatividad y, ahora, intenta estar en su tiempo con la oportunidad de producir el primer gran debate de esta campaña. Es solo un paso. Y ahí está el Estudio 1 para seguir retratándonos con nuestras ideas, nuestros avances, nuestros atrevimientos e incluso nuestras miserias... Ahí está, una vez más, el Estudio 1 uniéndonos en un país al que le cuesta dialogar sin caer en viejas trincheras.