A Hollywood le sale competencia: el nuevo modus operandi para ser celebrity global

Que la realidad no te amargue una buena historia. Aunque probablemente sea incierta. Eso es lo que parece que esconde el caso de Charlotte Awbery. Una cantante que tras una vida entera trabajando en bodas, bautizos y comuniones encontró una instantánea fama mundial el pasado mes de febrero gracias a que se cruzó en el metro a un 'youtuber' que con su cámara estaba buscando a gente anónima que le completara memorables canciones. Así, de repente.

Y, entonces, bien maquillada, apareció Awbery con su vaso de cartón de café, como tímida, como medio dormida. Pero, sorpresa, de pronto, se le quitó la vergüenza, se vino arriba y se descubrió que es una espectacular cantante. El vídeo por su emocionante giro de guion se transformó, rápidamente, en viral. No sólo en Youtube, en todas las redes sociales.

Al público mundial le gusta ese hilillo de esperanza de pensar que siempre en cualquier esquina se puede triunfar. Y en eso consistía el juego, en buscar viandantes que se pusieran a continuar una canción con un talento aplastante. Y qué casualidad que a Charlotte le tocó un tema perfecto para lucirse en su habilidad vocal: 'Shallow', de Lady Gaga.

Pero, ¿de verdad que este vídeo surgió de improvisto? Awbery hasta sobreactúo. Primero empezó cortada para terminar bien inmensa. Así la imagen logra el vuelco de guion ideal con su dosis redonda de asombro.

Prefabricar una buena táctica de marketing en redes sociales no siempre sale bien. Aunque, como en la televisión tradicional, en Youtube a veces también se falsean las realidades. En este caso, el vídeo no ha podido salir mejor. Tanto que, youtuber y cantante, terminaron haciendo un tour por televisiones sólo unos días después del boom en la red. No había tiempo que perder. Y lo más suculento fue pisar el plató de Ellen DeGeneres. Allí Awbery cantó la canción completa de Gaga y, claro, fue entrevistada en el sofá por la propia Ellen. En la grada, el creador del vídeo remató cómo fue la experiencia... y narrando la sorpresa, sorpresa. Objetivo logrado, sobre todo para Awbery que ya no será una cantante de eventos, será la de Youtube.

Pero más allá de la habilidad para crear un buen video que triunfe en redes, hay que recalcar también la capacidad del show de DeGeneres para comprender que las celebrities dignas de entrevista estelar ha cambiado. Desde hace años, las celebrities de Hollywood no son las únicas estrellas a las que entrevistar en un show de estas características. Ellen siempre ha estado atenta a las celebridades anónimas que surgen en el universo viral, creando un nuevo, diferente y más versátil 'star system' del que se nutre su programa.

En la última década, el equipo de 'Ellen DeGeneres Show' ha sido rápido de reflejos a la hora de llevar al plató a personajes que destacan en Internet o en algún acontecimiento relevante social. Si funcionan, sus apariciones se pueden estirar durante semanas, como fue el caso hace años de la niña superdotada Brielle, experta en ciencia.

No es nada nuevo, la buena entrevista siempre existe con un invitado con una buena historia, sea famoso, anónimo o, ahora, también, viral. Otra cosa es que los responsables de la tele tengan la intuición y el atrevimiento de saber dónde hay historia. Porque, aunque existe una tendencia imperante de menospreciar a muchos buenos entrevistados porque se cree que si el espectador masivo no les conoce no funcionarán en emisión, la televisión más poderosa es la que descubre. No se queda sumida en un bucle de personalidades. Está atenta a lo que pasa, a lo que se mueve, a lo poderoso de lo cotidiano, a lo extraordinario de lo corriente.