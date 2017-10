Kiko Rivera como salvavidas: así Telecinco intenta frenar los datos preocupantes de GH

Kiko Rivera, muy cómodo.

Los datos son preocupantes. El último jueves, Gran Hermano ha tocado fondo con un pobre 13,9 por ciento de cuota de pantalla. El reality de los realities sufre una crisis evidente. De hecho, en esta edición, no está nutriendo de contenido el resto de programas diarios de la cadena, como antaño. El Programa de Ana Rosa (ahora más centrado en actualidad política), Sálvame o Cazamariposas buscan otros temas de debate ante la falta de gancho de las tramas que surgen dentro de la casa de Gudalix.

Así que desde Telecinco intentan poner remedio a este desaguisado y frenar la tendencia de pérdida de interés por la edición número 18 de Gran Hermano. Un formato estandarte de la programación de Mediaset, pues, además de generar conversación en todos sus magacines, es capaz de rellenar varios prime time de la cadena a prácticamente mismo coste.

Mucho contenido con una sola inversión: mismo decorado, mismos platós, mismos protagonistas... Sin embargo, esta táctica ya no sostiene varios programas en la misma semana. GH18, conocido como Gran Hermano Revolution , sólo se mantiene en la edición de los jueves. Incluso el debate de los domingos .que siempre fue infalible- ha sido relegado al late night para protegerlo de sus malas cuotas de pantalla.



Aunque este movimiento no ha sido suficiente. En la cadena y la productora Zapeling necesitan un giro de guion dentro de la casa. Y, mientras llega, han decidido ir a un clásico: introducir a un personaje popular en la casa. Kiko Rivera ha sido el golpe de efecto elegido.

A su lado, también han entrado Carlos Lozano y Alyson Eckmann. Tres personajes populares que ya participaron en ediciones vips del reality vuelven para, en principio, jugar en la prueba semanal del programa. Esta prueba es la excusa para que sucedan situaciones y conflictos en la convivencia. Y Kiko, Carlos y Alyson tendrán un plan aprendido para dar un poco vida a una casa en la que todo parece ya visto antes.

Aunque da la sensación de que ni con esas Gran Hermano 18 resurgirá, pues el espectador de esta cadena ya está inmune a reapariciones estelares de famosos como cebo para llamar la atención. Telecinco y GH necesitan tomarse un descanso. Pero Telecinco no puede para la máquina, ya que ha construido su estructura de programación con un base de realities estandarte que van pasándose el testigo cada trimestre. Así la cadena no pierde a una base de dos millones de fieles que no cambian de canal. Por tanto, después de Gran Hermano, volverá de nuevo GHVIP. Dicen que será con una edición de parejas de famosos para intentar conquistar un público más masivo que los fans del programa. Ya se sabe, en la tele-realidad es rizar el rizo o aburrir.

Por Borja Terán