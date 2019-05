La marea amarilla de 'Vis a Vis' logra lo que no han conseguido los seguidores de 'Juego de Tronos'

Los espectadores de las series sienten que tienen el poder como nunca. En realidad, sólo lo sienten. No cuentan con tanto poder como creen. Pero las cadenas aumentan tal expectativa. También en España, donde Fox ha anunciado que "por aclamación popular desde su final" se hará realidad una secuela de Vis A Vis, 'Vis a Vis: el oasis', concebida "para darle un destino final a sus dos protagonistas principales", comunican en una nota.

El estreno de esta reinvención de 'Vis a Vís' está prevista para la temporada 2020 y se compondrá de ocho episodios y, en el anuncio oficial del nuevo proyecto, se hace especial hincapié en que esta temporada contará "con un final cerrado". No es un detalle baladí, pues es la demanda de los seguidores de la producción.

La historia se centrara en las vidas de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri). Ellas, atracadoras. Una trama, ahora fuera de la cárcel, que también se ha comunicado a la sociedad dentro de los nuevos paradigmas de los consumos televisivos. La noticia no se ha sembrado por las tradicionales vías de contarlo a través de la prensa tradicional y antes se ha desarrollado una estrategia participativa en Instagram.

Así han sido las propias actrices, Civantos y Nimri, las que han realizado una publicación en su perfil personal, invitándose mutuamente a volver. Y la estampa era definitoria, volver como atracadoras. Entrañable.

Dejar caer en Instagram un regreso para alimentar la conversación social.

De esta forma, se propicia que el público potencial especula con el regreso: comenta y, a la vez, se siente partícipe de la concepción del proyecto. Mucho más eficaz que enviar una nota de prensa a medios tradicionales. Pero esto solo es una gota de agua en un inmenso océano de la estrategia digital de las series que en España vivió un punto de inflexión con 'El Ministerio del Tiempo' pero que, todavía, las grandes cadenas nacionales no entienden en su máxima expresión y suelen fallar en su desarrollo.

Porque la estrategia digital debe surgir desde las entrañas del propio proyecto, desde las tripas del guion y dirección. Es un elemento clave más de la ficción, como la fotografía o el arco dramático de los personales, de hecho hay que medir también la vida de los protagonistas en redes para aupar el interés de la ficción en el boca-oreja del crucial universo viral que crea un sentimiento de comunidad . Lo que puede propulsar la percepción de éxito de la producción. Es lo que ha sucedido con 'Juego de Tronos'. Si no veías la serie de HBO, parecía que estabas fuera de juego. Valga la redundancia. Así que había que verla, debatirla, 'spoilearla' e incluso una masa de espectadores pensó que podía demandar que repitieran al completo el rodaje de la última temporada porque no era de su gusto, movilizándose en tropel en una exitosa campaña de firmas en Change.org. Consecuencia directa del fenómeno de 'Juego de Tronos', el público se ha sentido tan apoteósicamente partícipe de la producción que cree que puede cambiarla. Una serie que sin redes sociales no hubiera cosechado tanto fervor.

Pero, sin embargo, lo habitual y erróneo es que se suele planificar la estrategia viral de las series españolas como un elemento externo, menor y posterior al rodaje, como golpes de efectos pensados desde fuera del producto y, por eso mismo, el público acaba inmune con determinadas producciones, pues se cae en el error de obsesionarse con llamar la atención con el impacto superficial de las tácticas de efímeras campañas clásicas del márketing y no es lo mismo.

En las redes sociales triunfa la mirada del guionista, de los creadores y de los productores. La mirada del autor que desafía al espectador ya que comprende en conjunto y esencia su propuesta, que sabe que ya no sólo hay que retar al espectador en una única emisión en una única pantalla, los giros de guion trascendentales, aquellos que crean comunidad, no entienden ni de soportes ni de plataformas ni de canales.