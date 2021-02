'Pasapalabra': el verdadero ganador del bote del rosco

Como canal generalista, Antena 3 es el verdadero ganador del rosco de 'Pasapalabra'. Un prueba reconocible, concreta y épica que propicia que la audiencia masiva se reúna a las nueve de la noche frente al canal y la curva de cuota de pantalla de la cadena principal de Atresmedia se dispare hasta dejar KO a los rivales. Lo que provoca un valioso arrastre de espectadores para otros espacios de la frecuencia. El público ya se queda en 'Antena 3 Noticias' y, después, deja buen colchón de interés a 'El Hormiguero, que ya triunfaba cuando el tirón de 'Pasapalabra' reinaba dentro de los engranajes para propulsar la audiencia de Telecinco. Allí, en la cadena de Mediaset, el concurso brilló durante años y años. Brilló literalmente. Porque en la etapa de Christian Gálvez fue donde se moldeó 'Pasapalabra' a una colorista luminosidad escénica que propiciaba que el formato entrara más por los ojos del espectador y no desentonara del resto de la desenfadada parrilla de Mediaset.

De hecho, con el salto a Atresmedia, 'Pasapalabra' ha intentado no variar su estética apenas. Las tonalidades, el logotipo y hasta la sintonía remite a la anterior etapa en la emisora rival. Incluso Roberto Leal es de un perfil similar de comunicador a Christian Gálvez. De esta forma, el concurso ha hecho honor a una frase clásica de la televisión: 'lo que funciona no se toca'. Aunque, en verdad, esta frase no es del todo cierta porque para evolucionar y no quedarse estancado hay que saber tocar, variar, incorporar... desatascar con destreza intuitiva.

Así 'Pasapalabra' se ha alzado como el actual 'formato Killer' de Antena 3. No sólo lidera con ímpetu en esta franja, sino que también sirve de todopoderoso eje vertebrador que crea rutina, factor crucial en la televisión lineal. El público recuerda que sobre las nueve de la noche siempre hay que poner el rosco. La cita televisiva se transforma en costumbre social. Como consecuencia, la cadena se pone en el centro de un hábito diario.

El público conecta y, además, se queda en la misma sintonía tras vivir la emoción del rosco, más aún estos días en los que el espectador ya intuye que el bote está a punto de ser entregado y encima puede perder de vista a uno de los concursantes más carismáticos de la historia del show. Aunque, eso sí, siempre se podrá repescar después... Es la suerte de la tele, donde las reglas se pueden inventar sobre la marcha.

'Pasapalabra' ha venido a completar la marca de Antena 3 como referente en concursos de entretenimiento familiar. Su aporte a la cadena es decisivo. Este juego de cultura general casa a la perfección con la imagen de la emisora. Y es que su "bote" para lograr audiencia millonaria reúne tres claves que tienen ahora en su mayor parte los espacios de la cadena y que ayudan a traer a la audiencia. Incluidos los informativos:

1. El color. La mayor parte de los programas de entretenimiento de Antena 3 cuentan con una propuesta visual colorista que es aliada para despertar curiosidad a la familia al completo. También a los niños. De los haces de luz de 'Tu cara me suena' a los disfraces de 'Mask Singer', pasando por las transiciones a las pruebas del propio 'Pasapalabra'.

2. La amplitud. Las escenografías de los programas principales del canal favorecen una amplitud que es cálida en percepción a través de la televisión. Cuidar la puesta en escena posibilita que el espectador no caiga en la monotonía que se asocia a lo desgastado o quemado.

3. El colofón. Y, por supuesto, vital en televisión es que el espectador sienta que el devenir del programa va hacia una apoteosis: un objetivo narrativo con el que empatizar. En 'Pasapalabra' es el rosco, en 'Mask Singer' es descubrir el personaje. Los buenos formatos de entretenimiento no dan rodeos, suelen tener bien estructurado un contenido que va enriqueciendo y sembrando como motivación para evadirnos hacia un ilusionante final que merece quedarse para verlo. Eso es la mejor definición de 'El Rosco'. Es más, todos los concursos quieren ahora un rosco. Pero 'Pasapalabra' sólo es 'Pasapalabra' y hay muchas formas creativas de terminar (siempre) en alto. Sólo hay que encontrarla...