Navarro, viaje al interior de la mente de un economista 'trumpista'

Nos sumergimos en la última edición del "Mandato para el Liderazgo" publicado por la Heritage Foundation. Antes de cada año electoral, este Think Tank firmemente republicano elabora un "Vademécum" muy detallado para la próxima administración conservadora (la fundación Heritage utiliza "conservador" más a menudo que republicano en su producción). Aunque este Think Tank se había mostrado inicialmente bastante suspicaz con Donald Trump en 2016, ahora está fuertemente alineado con su candidatura a la reelección.

Se necesitaría mucho más que un artículo para discutir todos los temas políticos explorados en el extenso documento, y hemos optado por centrarnos en la parte sobre el comercio internacional, escrito por Peter Navarro, ya que es el aspecto de Trumpnomics que tiene probablemente el impacto más inmediato en el resto del mundo. Creemos que sería peligroso no tomarse en serio las opiniones de los tecnócratas que rodean a Donald Trump.

Peter Navarro -que ejerció como enviado comercial de EEUU bajo Trump durante todo su mandato- no se doctoró en Economía en Harvard por casualidad: Sabe lo que hace y es coherente. Su punto de partida son los déficits comerciales bilaterales. Establece una conexión entre el hecho de que la mayoría de los socios comerciales de EEUU mantienen aranceles aduaneros más elevados que EEUU y responsabiliza a este hecho del déficit crónico estadounidense.

Impacto en el comercio internacional

Navarro resucita la Ley de Comercio Recíproco de EEUU (USRTA) que Donald Trump puso sobre la mesa en 2019, según la cual EEUU llevaría el arancel de los productos importados de un país determinado al mismo nivel al que se enfrentan los productos estadounidenses en este mercado. Nótese que esto contravendría directamente el principio de Nación Más Favorecida de la OMC, según el cual los aranceles deben ser, en principio, los mismos en todos los orígenes de importación (al margen de acuerdos de libre comercio o excepciones sobre importaciones de naciones menos desarrolladas).

Navarro deja claro que el USRTA sería más bien una forma de ganar influencia en las negociaciones con países extranjeros para convencerles de que bajen sus aranceles, pero utiliza el modelo SMART del Banco Mundial para argumentar que seguiría siendo una amenaza creíble porque el establecimiento de aranceles recíprocos reduciría el déficit de Estados Unidos en aproximadamente la misma magnitud que una convergencia de los aranceles extranjeros al nivel de Estados Unidos.

Entre los objetivos de este planteamiento, Navarro menciona explícitamente a China, India y la UE. En realidad, los aranceles de la UE no son mucho más elevados por término medio que los de EE.UU., pero seguiría siendo un objetivo debido a la magnitud del déficit bilateral de EE.UU. con esta región.

Donde el análisis de Navarro es muy discutible es en su conveniente ignorancia de los efectos secundarios de tales aranceles recíprocos. En efecto, aunque podrían reducir el déficit comercial estadounidense, también acabarían pagándolos los consumidores estadounidenses a través de una mayor inflación. De hecho, según los cálculos de Navarro, el diferencial arancelario medio en el 67% de los productos a los que los países extranjeros aplican un gravamen superior al de EE.UU. se sitúa en el 12,3%. Esto sería coherente con una subida media de los aranceles estadounidenses, si se aplicara el USRTA, de 8,3 puntos porcentuales.

Según los datos de la OMC, la media ponderada actual de los aranceles estadounidenses se situaba en el 3,4% en 2022. El nivel resultante no sería muy diferente del "arancel básico universal" del 10% propuesto por Donald Trump en agosto de 2023. Dado el contenido importador del consumo estadounidense, esa triplicación de los derechos de aduana podría elevar los precios al consumo en Estados Unidos casi un 1%.

Otro fallo de nuestro punto de vista es que, en su cálculo, el impacto total de los aranceles recíprocos reduciría el déficit en un 10%. Esto sugiere simplemente que el 90% del déficit comercial estadounidense no puede explicarse por los diferenciales arancelarios. A continuación, Navarro desplaza su mirada hacia las barreras no arancelarias, pero en ningún momento menciona la posibilidad de que el déficit refleje simplemente una preferencia excesiva por el consumo en Estados Unidos.

Sin embargo, sean cuales sean los límites, podemos ver fácilmente cómo una propuesta de este tipo, con toda su aparente sencillez y equidad, puede ser una ganadora de votos en noviembre. Cuando la inflación se movía agradablemente dentro de un rango del 1 al 2%, un shock de precios del 1% era probablemente políticamente inaceptable. Ahora que los consumidores han tenido que hacer frente a una inflación superior al 4%, podría seguir siendo políticamente tentador imponer aranceles más altos con la esperanza de que su impacto sobre los precios quede ahogado en el ruido general. Esto nos hace pensar que esta amenaza debería ser tomada en serio por todos los países exportadores del mundo, e incluso aliados estratégicos de EE UU como la UE no serían inmunes.

De hecho, otro aspecto sorprendente de la exposición de Navarro es que nunca vincula las relaciones comerciales con la política internacional general de Estados Unidos, aparte de denunciar repetidamente la voluntad de China de "dominar el mundo". Los aliados de Estados Unidos no parecen recibir ningún trato de favor, ni India, un país ostensiblemente no alineado que debería formar parte de cualquier estrategia para contener a China en Asia.

Puede que muchos de los que rodean a Donald Trump crean que los actuales aliados de Estados Unidos simplemente no tienen más remedio que aceptar las opiniones de Washington sobre el comercio, aunque puedan albergar dudas sobre la solidez de la promesa estadounidense de apoyo militar en caso de agresión. Puede que no haya mucho margen para un quid pro quo.