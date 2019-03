Pablo Iglesias se desmarca del cartel de su regreso: "No me siento identificado"

El líder de Podemos Pablo Iglesias ha anunciado este miércoles su regreso a la primera línea de la política española el próximo 23 de marzo en un acto en la Plaza del Museo Reina Sofía. No obstante, su regreso no ha estado exento de polémica debido al cartel que anunciaba su vuelta. Pablo Iglesias ha querido desmarcarse completamente del cartel al considerar que no se siente identificado con el cartel y reconoce que ha sido un error del que se puede aprender.

El cartel, ya retirado, había sido difundido por el propio partido de Pablo Iglesias en redes sociales y le mostraba le mostraba a él de espaldas con el puño derecho en alto frente a una multitud en tono morado, color del partido, con el título de "Vuelve" en dos tonalidades. La bitonalidad hacía que resaltara el pronombre "él", haciendo énfasis en la figura masculina del líder en plena semana de la huelga feminista del 8 de marzo. El revuelo ha sido mayúsculo este miércoles sobre todo en redes sociales, donde más activa es la formación morada.

En un mensaje a través de redes sociales, Pablo Iglesias ha reconocido que "no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado", y ha admitido que "reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien".

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019

El secretario General de Podemos se ha mostrado ilusionado por su vuelta tras tres meses y medio de baja por paternidad. "Tengo muchas ganas de encontrarme con vosotros y vosotras", ha dicho y también ha asegurado que vuelve "cargado de energía y con ganas de compartir mis reflexiones en este tiempo" en el que el líder de la formación morada ha estado al cuidado de sus dos hijos.