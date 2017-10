Rajoy pide al PDeCAT que convenza a Puigdemont para evitar aplicar el 155

"En Cataluña llevan un mes y medio sin que nadie pueda preguntar a Puigdemont la razón por la cual no explica al conjunto de los españoles y a los catalanes en particular si ha declarado o no la independencia. Y si la ha declarado, se le pide que rectifique. Eso es lo que está previsto en la Constitución". Con estas palabras respondía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las preguntas de Jordi Xuclá, diputado del PDeCAT sobre la tensa situación que se está viviendo en Cataluña. El asunto, se ha tratado en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso de los Diputados.



Rajoy ha pedido al presidente de la Generalitat que, ante el plazo que tiene hasta este jueves para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, actúe con "sensatez" y "equilibrio".



"Han aprobado leyes y todas han sido declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional", ha recordado Rajoy. "No dejan hablar a la oposición", ha sentenciado. "Lo único que pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez y ponga por delante el interés de todos los ciudadanos y simplemente que responda a una pregunta".

Por último, el presidente ha pedido al parlamentario del PDeCAT que hagan un esfuerzo para convencer al presidente de la Generalitat de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, "si no -ha dicho- va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".



La deriva del debate Iglesias-Rajoy



El debate ha comenzado 'caliente'. Rajoy ha acusado de "manipular la realidad" al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien le ha reprochado la implicación del PP en el caso Gürtel y le ha exigido que vuelva a la legalidad. "La Inquisición vuelve con fuerza", ha respondido Rajoy, después de que el líder de la formación morada haya señalado que el PP "se ha financiado de forma ilegal".

El presidente ha recordado al líder de Podemos "decenas de declaraciones" en las que "pone de vuelta y media a la Fiscalía y a la Justicia cuando no le gustan sus resoluciones".



"Eso sí, cuando algo le interesa, como en este caso, lo utiliza como argumento de autoridad, aunque, como sucede aquí también, lo que hace es manipular la realidad. De esa manera es bastante complicado tomárselo a usted en serio", ha afirmado Rajoy, para reprochar la financiación de su partido por parte de Irán y Venezuela.



Se hablará con PSOE y Ciudadanos



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha preguntado al Ejecutivo sobre la situación de la agenda para Cataluña. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se hablará con PSOE y Ciudadanos antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución y quiere contar "no solo con la mayoría absoluta del Senado" sino con una amplia mayoría del Congreso para entre todos "encontrar la mejor solución" para Cataluña.



Lo que no ha hecho la vicepresidenta es desvelar las propuestas y plazos para la aplicación del 155, como le ha pedido Rivera que, en todo caso, apoyará al Gobierno "haga lo que haga" en defensa de la Constitución.



Durante su intervención, Rivera ha urgido al Ejecutivo a recuperar la autonomía de Cataluña que, en su opinión, ha sido "suspendida" porque aparte de haberse saltado la legalidad con la celebración de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, "los golpistas" han cerrado el Parlament.



El 'zasca' de Santamaría a Tardá

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rechazado que los independentistas catalanes puedan dar al Ejecutivo "lecciones de democracia" cuando impiden la labor de la oposición en el Parlamento de Cataluña mientras ellos sí pueden hacer su labor de control al Ejecutivo en el Congreso.



En respuesta al portavoz de ERC, Joan Tardá, que ha pedido al Gobierno que "pare las máquinas" y abra una negociación "bilateral" con la Generalitat ante la crisis catalana, Sáenz de Santamaría ha recordado que España cuenta con un Parlamento democrático en el que su partido puede debatir con el Ejecutivo y con el resto de fuerzas políticas.

"Viene usted aquí estupendo a dar lecciones de democracia", ha ironizado la vicepresidenta, que ha insistido en que en España hay independencia judicial y han sido los jueces los que han acordado el ingreso en prisión de los responsables de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural.