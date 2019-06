¿El Senado y ministerios en Barcelona? La propuesta de SCC para frenar el procés

El nuevo presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha defendido que "algunas estructuras del Estado tengan su sede en Barcelona" y, en este sentido, ha propuesto que el Senado y algunos ministerios se trasladen a la capital catalana.

En una entrevista con Efe, Sánchez Costa ha argumentado que "una forma muy buena de vertebrar España sería que algunas de las principales instituciones del Estado tuvieran sede en Barcelona" y no en Madrid, de manera que "no estemos siempre quejándonos de lo que pasa allí, sino que seamos también líderes del proyecto común".

"¿Por qué no situar en Barcelona el Ministerio de Economía o el Ministerio de Fomento? Se trata de reforzar la cohesión interna de España y de que, desde aquí, se lidere España en lugar de querer romperla", ha subrayado.

Al mismo tiempo que ha apostado por "reformar España", para que sea "una casa común en la que todos nos sintamos a gusto", Sánchez Costa ha remarcado que "también Cataluña tiene que reformarse y hacer un esfuerzo de pluralismo".

Por ello, ha sugerido avanzar hacia un "doble reconocimiento", que consista en que "el Estado profundice en el reconocimiento de su pluralidad, su riqueza y su realidad de mosaico cultural", a la vez que Cataluña "reconozca su diversidad interna".

Tres retos

Fernando Sánchez Costa, que fue diputado del PPC en el Parlament entre 2012 y 2017, ha sido elegido esta semana como nuevo presidente de Societat Civil Catalana en sustitución de Josep Ramon Bosch.

En esta nueva etapa, ha explicado, la entidad se enfrenta a "tres retos" esenciales: ampliar su base social, "seguir defendiendo con firmeza a los catalanes no independentistas" y formular un "discurso propositivo y persuasivo".

Sobre el primer objetivo, ha concretado que su propósito es "duplicar" el número de socios en los próximos seis meses, hacer evolucionar la entidad hacia un "modelo de más participación, más empoderamiento y protagonismo" de sus asociados, "democratizar" determinadas decisiones como la elección de las juntas territoriales y "fortalecer los mecanismos de comunicación y transparencia".

"Queremos invitar otra vez a todos los catalanes a sumarse al proyecto de España, a liderar la España del futuro", ha señalado Sánchez Costa, que ha puntualizado que "para esto no hay que renunciar en absoluto al sentimiento propio de la catalanidad". "No son sentimientos incompatibles, nuestra forma de ser españoles es ser muy catalanes, no hemos de descatalanizarnos para ser más españoles", ha insistido.

Sobre su elección como presidente de SCC, ha hecho hincapié en que no ha sido escogido "a propuesta del PP, sino por un acuerdo transversal" entre las diferentes sensibilidades de la entidad.

En cuanto a sus planes organizativos al frente de SCC, se ha comprometido a desarrollar una gestión "muy profesional del equipo directivo, con un reparto muy claro de áreas y una comunicación muy fluida entre las áreas".

Estos "mecanismos de profesionalización de la gestión de la entidad" deben contribuir a su juicio a evitar "malentendidos y fricciones" que ha habido en el seno de SCC en los últimos años, en los que se han sucedido los episodios de inestabilidad interna y cambios en la presidencia.

Según Sánchez Costa, "si se han cometido algunos errores no ha sido por mala voluntad", sino por ser "un poco amateurs". De cara a los próximos tiempos, ha prometido ofrecer "plena transparencia" con la cuentas de la entidad, "que serán públicas" a través de la web.