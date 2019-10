Cómo actuar en caso de robo: ocho claves que tienes que conocer

Los robos sin violencia y los hurtos son cada vez más frecuentes. Sin embargo, pueden producirse en circunstancias muy variadas.

En la sección de Practicopedia de La Información, te explicamos cómo actuar y a quién acudir si te roban en tu casa, en una finca, en la calle, en el coche o en un hotel. Presta atención a las recomendaciones de la Policía para que no te suceda y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir.

Números de teléfono que hay que memorizar

Lo primero que debes hacer en caso de robo o sospecha de que te han robado es ponerte en contacto con las fuerzas de seguridad. Si te encuentras en una ciudad llama a la Policía.

El teléfono es el 091. Si vives en un pueblo o en una ciudad que no disponga de Policía Nacional, llama a la Guardia Civil. Su número es el 062. En caso de duda, ponte en contacto con el servicio de emergencias llamando al 112.

Si te roban dentro de casa, no toques nada

Si llegas a tu casa y la puerta está forzada o son altas horas de la madrugada, es recomendable que no entres en el domicilio. Los ladrones podrían estar dentro. En este caso, dirígete a la calle y llama a la Policía o a la Guardia Civil según corresponda. Ellos llegarán rápidamente para comprobar lo sucedido.

Si descubres el robo una vez que has entrado en la casa, haz un reconocimiento visual de lo que te han podido sustraer. Si los ladrones se han llevado electrodomésticos, joyas, documentación o cualquier otro tipo de bien, elabora una lista y llévala a la comisaría. Allí tendrás que presentar una denuncia.

Te pedirán que aportes todos los datos y documentación posibles. No te preocupes si no la llevas en un primer momento. Más adelante podrás ampliar la denuncia. Para poder localizar lo que te han robado es importante que adjuntes tique de compra o las marcas, modelos y descripciones de lo que te han sustraído.

En el caso de las joyas de valor, la Policía recomienda hacer fotografías y guardarlas en casa. Si te roban y dispones de este documento gráfico será mucho más sencillo localizarlas y, sobre todo, distinguirlas, para poder entregárselas a su dueño. De lo contrario, si aparecen probablemente acabarán en un depósito judicial a la espera de que alguien las reclame.

Demostrar que no es una denuncia falsa

La Policía y la Guardia Civil disponen de una base de datos donde se guarda la información sobre todos los bienes robados. Si aparecen, los podrás recuperar. Para ello es fundamental que aportes todos los datos y documentación posibles. Es importante que demuestres que eres el propietario de esos bienes.

"Una parte de nuestra labor está en identificar que la víctima es realmente la propietaria de aquello que le han robado", destacan fuentes policiales. En ocasiones, algunas personas se hacen pasar por víctimas cuando en realidad son ladrones. "Tenemos que identificar cuando se trata de denuncias falsas", afirma la Policía.

Por otra parte, cuando vayas a poner la denuncia, te preguntarán si tienes un seguro de aquello que te han robado. Por ejemplo, si los ladrones entran en tu casa, se llevan bienes o causan desperfectos, la compañía podría cubrir algunos gastos. Siempre depende del tipo de seguro que tengas. La Policía también contactará con la empresa para descartar que se trate de una denuncia falsa.

Si te roban el coche, deja todo como está llama a la Policía

Si te roban en el coche o le causan desperfectos, es especialmente importante que no toques nada. Deja todo como está. En este caso, la Policía podría detectar las huellas de los ladrones fácilmente. Utiliza el coche solo si te piden que lo lleves a la comisaría.

Fuentes policiales explican que ante una situación como esta el dueño lo único que tiene que hacer es "traer el vehículo con los cristales rotos y todo si fuese necesario para inspeccionarlo en comisaría". Necesitarás aportar tu documentación y la del automóvil afectado.

No te olvides de denunciar

Las sustracciones en la calle son las más comunes. En este caso es importante diferenciar entre hurto y robo. El primero se refiere a aquellos casos en los que alguien te quita algo y no te enteras. No hay fuerza en las cosas, ni violencia. Si el valor de lo que te han sustraído no supera los 400 euros se considera falta y no delito. En el robo, sin embargo, hay violencia o amenaza. Siempre se considera delito.

En el caso de los hurtos, si te quitan algo en la calle, en el metro o en cualquier otra circunstancia y compruebas que te falta más tarde, lo más importante es que pongas la denuncia. Incluso si no te han llegado a quitar nada, pero lo han intentado. "Es frecuente que el ciudadano no se dirija a la comisaría porque supone una molestia, pero para nosotros es fundamental", explica la Policía.

Si te quitan una cartera, un teléfono móvil, un ordenador o una maleta, por ejemplo, tendrás que describir cómo es por fuera y por dentro. Si tienes fotos, adjúntalas. En el caso de los teléfonos o 'smartphone', estos disponen de un código llamado IMEI. Se trata de 15 números que puedes conocer marcando los siguientes dígitos: *#06#. Si no sabes el IMEI y pierdes o te roban el teléfono puedes conocer el código llamando a tu compañía. Será fundamental para bloquearlo e identificarlo en el caso de que aparezca.

Robo en hotel es lo mismo que un robo en un domicilio

Si te encuentras en un hotel, un albergue, casa rural o un alojamiento que no es tu domicilio habitual y te roban, la falta o delito será equivalente a un robo en tu casa. Por lo tanto, tendrás que actuar de la misma manera. Ponte en contacto con la Policía o con la Guardia Civil para que hagan una inspección del lugar en el que han sucedido los hechos.

Primero puedes avisar al personal del lugar donde te encuentras. Si estás en un hotel, avisa de que te han robado. En todo caso, no toques nada. Deja todo como está para que la Policía Científica compruebe si han quedado huellas de los ladrones.

En este caso la identificación de los responsables suele ser más sencilla. Los hoteles y centros de residencia frecuentemente disponen de cámaras de vigilancia que facilitan la labor de los investigadores.

Robos en fincas

Un problema que va en aumento debido a la crisis económica son los casos de robos en fincas. Los ladrones suelen llevarse maquinaria, animales e incluso vehículos. Si te roban en una granja o parcela llama inmediatamente a la Policía o a la Guardia Civil. No toques nada, no muevas las cosas y deja todo como está. El equipo científico buscará huellas de los ladrones y será más fáciles localizarlos.

Si te han robado maquinaria o vehículos necesitarás aportar la documentación correspondiente. En el caso de los animales, es mucho más difícil de demostrar que son tuyos y que te los han robado. Sin embargo, en algunos casos suelen estar identificados. Por ejemplo, los perros cuentan con una cartilla e incluso con 'chips' que podrían servir para localizarlos.

Toma precauciones

En algunos casos prevenir un robo es muy difícil, pero en otros se pueden evitar. Si viajas en transporte público o te encuentras en un lugar donde hay muchas personas, vigila tus pertenencias. Lleva el bolso cerrado, colócalo donde puedas verlo en todo momento y no lo dejes olvidado en una silla o en un lugar donde alguien te lo pueda quitar. Si caminas por la calle, procura que llevar el bolso del lado de la pared más cercana. En caso de 'tirón' será más difícil que el ladrón escape.

En tu casa, procura guardar fotografías de las joyas y de los bienes de mayor valor. Guarda los libros de instrucciones, la garantía o el tique de compra de tus productos para demostrar que son tuyos y saber en todo momento el modelo y la serie a la que pertenecen. En verano procura que nadie sepa que te has ido de vacaciones. Pide a algún vecino que te recoja el correo y cierra bien las persianas y ventanas. Si vives en un bajo, coloca rejas o algún elemento que obstaculice el robo por parte de los ladrones.

La recomendación fundamental de la Policía es "poner dificultades al robo". En invierno, por ejemplo, es recomendable no bajar del todo las persianas para que crean que estás en casa. Se trata de una época menos frecuente a la hora de realizar grandes viajas. Los ladrones pueden intuir que estás dentro y evitarán el conflicto.

Cierra siempre la puerta con llave. Esto no quiere decir que no te vayan a robar, pero si lo hacen tendrán que forzar la puerta y algún vecino podría detectar la presencia de los ladrones.

En las fincas es aconsejable coloca sensores o contratar un servicio de seguridad privada. Sin embargo, estos sistemas son caros y no están disponibles para todo el mundo. En ese caso, intenta colocar una alarma o hacer lo posible para dificultar la entrada de los ladrones. En este caso localizar los objetos, animales o maquinaria robada es complicado tanto para la Policía como para la Guardia Civil.