¿Cuánto dinero me deben pagar en el sueldo por las horas extra?

Existen múltiples motivos para hacer horas extra en el trabajo: por exigencias de la producción, por necesidad económica o de la empresa... Durante el periodo de verano, quizás, tiende a ser más habitual el quedarse un par de horas porque el resto de compañeros están de vacaciones, poe ejemplo. Sin embargo, estas horas están reguladas por ley, han de cobrarse debidamente y debe existir un registro del horario definitivo del trabajador.

Ante el interrogante de cuánto nos tienen que pagar la hora extra en el sueldo responde el Ministerio de Trabajo: nunca por menos de lo que se cobre la hora ordinaria. Es decir, que si cobramos las horas de trabajo regular a 10 euros, las extras deberán abonarse por ese mínimo, aunque habitualmente se suelen pagar a algo más. Lo normal es multiplicar el precio de la hora ordinaria por 1,75 para saber a cuánto se cobrarán las extras (hay que sumarle a cada hora un recargo del 75%.

Compensación por descansos

De todas formas, esta situación no tiene por qué ser lo común en todos los casos, ya que existe la opción de computar las horas extras por horas de descanso retribuido. Es decir, horas en las que trabajador no tiene que acudir a su puesto pero que sí estarán pagadas. En este caso, los descansos se compensarán por el tiempo equivalente al trabajado en la hora extra y si no existe un pacto individual o colectivo firmado al respecto, se deberán computar en los cuatro meses siguientes a la realización.

De manera general, el número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80, aunque dentro de este máximo no se incluyen aquellas que hayan sido compensadas por descanso en el plazo de cuatro meses. Cabe destacar que incluso ante la realización de horas extras la empresa debe respetar el descanso mínimo semanal de día y medio sin interrupción (aunque existen profesiones con regulaciones específicas a este respecto) y la imposibilidad de que los menores de edad realicen ningún tipo de horas extras.