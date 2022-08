Ni horas extra ni más trabajo: ¿por qué el 'quiet quitting' triunfa en TikTok?

El año pasado, tras la crisis de la Covid-19, muchos ciudadanos estadounidenses comenzaron a dejar sus empleos. Según los datos del Servicio Estadístico de Empleo de Estados Unidos, más de 15 millones de trabajadores del país anglosajón optaron por renunciar a sus trabajos desde abril de 2021. ¿Por qué se produjo este fenómeno? El confinamiento en casa y el tiempo que muchos ciudadanos pasaron disfrutando realmente de su tiempo libro les hizo reconsiderar sus prioridades y darle más importancia a la conciliación.

Aunque en España no ha tenido tanto impacto, en mayo de este mismo año los datos relativos al cuarto trimestre del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaban que en España había más de 100.000 vacantes sin cubrir. En los últimos meses, las polémicas en relación con las jornadas laborales y bajos salarios en el sector de la hostelería han agitado el mercado. En este sentido, los responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales coincidían en señalar que no existe un problema de "gran dimisión o renuncia" en España.

Sin embargo, las generaciones más jóvenes cada vez parecen tener más claras las condiciones laborales que están dispuestos a aceptar. Ahora, una nueva tendencia de conciliación en Estados Unidos, un país con una fuerte cultura del trabajo excesivo, sacude las redes sociales. Es el conocido como 'quiet quitting', o lo que se traduciría como 'renuncia silenciosa', y aunque no apuesta por dimitir del trabajo, sí anima a los empleados a mirar por sí mismos y evitar hacer horas extras o trabajo de más si no está pagado.

Evitar esta sobrecarga de trabajo

No es nuevo ni revolucionario, pero sí cambia la tendencia asentada durante años de demostrar el talento haciendo más de lo estipulado en el contrato, especialmente marcado por un mercado precario y con malas condiciones laborales. En algunos casos, las empresas incluso han forzado de manera ilegal a los trabajadores a trabajar durante más horas de las estipuladas sin una recompensa añadida por ello.

Tal y como apuntaba el Washington Post, "la tendencia está resonando fuertemente entre los trabajadores de la Generación Z y los millennials, que luchan por reescribir las reglas en el lugar de trabajo". La base de todo este movimiento es poner límites en el trabajo para favorecer la conciliación laboral y personal, así como promover la desconexión.

En ningún caso esta 'renuncia silenciosa' trata de hacer menos trabajo o no poner interés en tus funciones, sino en evitar esta sobrecarga de trabajo que en muchos casos provoca estrés, ansiedad o agotamiento. "Dejar de esforzarse al máximo tiene como objetivo restablecer el equilibrio donde el trabajo se ha infiltrado en el tiempo personal. No obtener un ascenso o reconocimiento por sus logros pueden internalizarse como fracasos personales. Esto puede aumentar la ansiedad y hacer que te preocupes por cómo mejorar tu rendimiento. A menudo, las personas responden a ello haciendo más trabajo, lo que exacerba aún más el círculo vicioso del exceso de trabajo y la baja autoestima", apuntaba la profesora de la Universidad de Bristol, Nilufar Ahmed, en una publicación en The Conversation.

Esta tendencia, también ha atraído a detractores, que consideran que este fenómeno no es la solución a la crisis de agotamiento que sufren los trabajadores. "La idea de que el agotamiento y la renuncia silenciosa son nuestras únicas opciones es claramente una elección falsa. Existe una tercera alternativa: participar en nuestro trabajo sin agotarse ni sacrificar nuestra salud y felicidad", apuntaba la cofundadora de Huffington Post, Arianna Huffington, en una publicación de LinkedIn.