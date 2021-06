Un fallo global en Internet provoca la caída masiva de numerosas páginas web.

Un fallo global deja sin servicio a numerosas páginas web de Internet y ha provocado que numerosas páginas web del mundo estén sin servicio; entre ellas numerosos medios de comunicación españoles y sitios como Amazon, Twitch, ‘The New York Times’, o Reddit.

El periódico EL Mundo ha explicado lo ocurrido en su periódico: "Un problema técnico del gigante tecnológico Fastly, proveedor de servicios de CDN de grandes medios, impide el acceso a las webs de EL MUNDO y el resto de cabeceras de Unidad Editorial así como a decenas de medios internacionales como Financial Times o The New York Times"

Las empresas caídas: en total 48

Bancos, empresas proveedoras de servicios, de redes sociales, televisivas o buscadores se han visto afectadas por el inesperado fallo técnico, que llega ya a cerca de 50 páginas web.

Estas son: Twitch, Reddit, Stackoverflow, Amazon, Github, Movistat, Twitter, Google, Spotify, Paypal, Vodafone, Orange, Cloudflare, Tidal, Amazon Prime Video, Pinterest, Instagram,Whatsapp, MasMóvil, CAixabank, Pepephone, Yoigo, Jazztel, Pasion.com, Facebook, EA, Youtube, Bankia, Gmail, Clash Royale, Digimobil, Ibercaja, BBVA, Telegram, Speedtest, Kickstarter, Fortinte, Banco Santander, Avatel, R, Fall Guys, Banco Sabadell, Discord, Thingiverse, ING Direct, Binance, Outlook y Google Drive.