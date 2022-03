El telescopio Hubble detecta 'Eärendel', la estrella más lejana jamás observada. 

Anthony Sullivan /Astronomy Photographer of the Year 2021

Un hallazgo histórico. Un equipo internacional que ha contado con la participación de investigadores del CSIC ha detectado ‘Eärendel’, la estrella más lejana jamás observada, situada a 12.900 millones de años luz de la Tierra. Y, pese a que la estrella ya no existe, ya que explotó hace millones de años, su luz fue tan potente que aún es visible.

Según explicaron desde el CSIC y recoge Servimedia,‘Eärendel’, que existió cuando el universo era joven, tan solo mil millones de años tras el ‘big bang’ (que ocurrió hace 13.800 millones de años), fue mucho más masiva y brillante que el Sol. En este sentido, desde el CSIC señalaron que el descubrimiento de la nueva estrella abre una ventana a conocer cómo fueron los primeros tiempos del Universo y el origen de las primeras formaciones estelares. Los resultados de la investigación se publican en la revista ‘Nature’.

“La estrella ‘Eärendel’ existió en los primeros mil millones de años del Universo, durante el ‘big bang’, y su luz ha viajado 12.900 millones de años hasta llegar a la Tierra”, explicó el investigador José María Diego, del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), que ha participado en el estudio, liderado por Brian Welch, de la Johns Hopkins University (EEUU), y el equipo ‘Space Telescope Science Institute’ (‘STScI’).

Recibe el nombre de un poema

La estrella recibe su nombre del poema ‘El viaje de Eärendel, la estrella vespertina’, escrito en 1914 por John Ronald Reuel Tolkien, autor de ‘El señor de los anillos’, que se inspiró en la mitología anglosajona. "Este hallazgo supone un gran salto atrás en el tiempo si se compara con el anterior récord de Ícaro; permite remontarse mucho más atrás en el origen del Universo”, añade, refiriéndose a la anterior “estrella más lejana”, que se descubrió en 2018.

“’Eärendel’ es la estrella más lejana que conocemos, aunque ya no existe. Es muy brillante, pero explotó hace tiempo. No obstante, aún vemos la luz que nos llega de ella. La hemos podido detectar gracias a que está magnificada por un cúmulo de galaxias; si no, sería imposible verla”, remachó Diego.