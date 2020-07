Trombosis, una secuela letal que acecha a los pacientes del virus después del alta

El nuevo coronavirus ha representado un reto para todos los científicos. Su rápida expansión ha llevado al límite a los sanitarios que trabajan para cuidar de los enfermos y a los investigadores que buscan su cura. Por ahora hay más incógnitas que certezas sobre este virus, pero poco a poco se han descubierto algunas de las secuelas que deja su paso por el cuerpo. Una de las más notorias es la trombosis. De hecho, un 30% de los pacientes hospitalizados por el coronavirus sufre la patología, según el doctor José Antonio Páramo, presidente de la Sociedad Española de Hematología.

El experto ha explicado a 'La Información' que la trombosis aumenta el riesgo de letalidad de los pacientes, y que se puede producir por tres factores: la infección del virus, que daña el endotelio (la capa que recubre los vasos); la inmovilización de los enfermos durante su estancia en el hospital; y el déficit de oxígeno que sufren por la enfermedad. Pero, Páramo advierte de que la secuela de trombosis no solo se ha observado durante la pandemia de la Covid-19. Este tipo de cuadros también se detectaron entre las personas afectadas por el SARS, MERS, EBOLA, la influenza y otros tipos de gripes con anterioridad. No es una derivación específica de la Covid, pero "puede que incida de forma más grave en los pacientes del nuevo virus que en otros por su carácter hiperinflamatorio", asegura el doctor, que también ha insistido en la importancia de que los afectados continúen el tratamiento ordenado por los médicos durante varios días tras el alta porque los trombos no desaparecen al mismo tiempo que el virus.

La mayoría de las complicaciones trombóticas se originan en el territorio venoso, fundamentalmente en los miembros inferiores y el pulmón, según la doctora Marta Cobo Marcos del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid. La experta ha aclarado a este medio que la trombosis venosa de los miembros inferiores se caracteriza por la inflamación y el dolor, generalmente en una de las dos piernas y se detecta a través de una ecografía. Pero, la complicación más grave es la pulmonar, que se caracteriza por la dificultad de respirar y puede provocar un síncope o incluso la muerte. La enfermedad también tiene una vertiente arterial, que puede manifestarse como un infarto cerebral o ictus, infarto de miocardio o una embolia periférica que deja sin riego o pálida a alguna extremidad.

¿Se puede prevenir?

La doctora Marco ha declarado que lo que parece claro es que la heparina de bajo peso molecular, un fármaco anticoagulante que disminuye el riesgo de trombos, debe ser distribuida a todos los pacientes que ingresan en un centro hospitalario tras contraer la Covid-19. La experta ha afirmado que existe un consenso general en la comunidad científica sobre la conveniencia de este medicamento, pero hay cierta tendencia a pautar dosis mayores en pacientes con riesgo elevado de trombosis, que son aquellos que tienen otros factores de tromboembolismo como la inmovilidad, la obesidad, el cáncer o la coagulación muy alterada. Así, Marco ha defendido el uso de la heparina, pero ha reconocido que faltan datos para hacer una recomendación general: "Todavía hay que individualizar cada caso ya que la anticoagulación también implica riesgo de hemorragias".

Los efectos de la trombosis son tan fuertes que esta secuela de la Covid también puede dejar sus propias secuelas en los cuerpos que alcanza. La trombosis venosa se trata con anticoagulantes a dosis plena, ya sea heparina o anticoagulación oral, y tras un tiempo de tratamiento las secuelas suelen ser pequeñas. Sin embargo, el infarto de miocardio o el cerebral provocado por la patología pueden tener efectos devastadores para los enfermos, dependiendo del tiempo de duración en el cuerpo y del territorio afectado.

El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, levantó las alarmas hacia esta secuela tras pasar 12 días en urgencias por la Covid-19. Esta patología crea coágulos en los vasos sanguíneos y una de sus causas es que, para defenderse, el organismo libera en la sangre mediadores inflamatorios como las citocinas, que afectan a las plaquetas y proteínas de coagulación y pueden ocasionar un desequilibrio en el sistema.

Hay más secuelas. Muchos pacientes de la Covid-19 han sufrido consecuencia del virus a nivel psicológico y fisiológico. Los profesionales han identificado encefalitis o inflamaciones cerebrales, delirios, fibrosis pulmonares, arritmias o paros respiratorios, miocarditis o inflamación del músculo cardiaco, lesiones pulmonares, insuficiencia renal, atrofia muscular, síndrome post UCI, anemia, encefalopatía...