¿Qué derechos tiene la viuda de mi padre sobre la casa que me quedó en herencia?

Mi padre se casó en segundas nupcias y ha fallecido. La vivienda era de mi madre y suya, y al fallecer ella, su mitad me fue adjudicada a mí en herencia (soy hijo único) y mi padre siguió viviendo en ella. Luego se casó, no ha tenido más hijos. No ha hecho testamento. ¿Su actual viuda tiene derechos sobre la casa? ¿Hasta cuándo? Solo deja la casa y una cuenta con poco dinero.