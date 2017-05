Javier Fernández se toma las medidas para su réplica en el Museo de Cera de Madrid

Etiquetas

El patinador español Javier Fernández, doble campeón mundial y cinco veces campeón de Europa, ha pasado este miércoles por el Museo de Cera de Madrid para que le tomen las medidas e iniciar el proceso de fabricación de su réplica a escala real.

De esta forma, el madrileño pasará a engrosar la zona de ilustres deportistas españoles del museo madrileño, donde figuran Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Marc Márquez o hasta cuatro jugadores de la selección española de fútbol que ganaron el Mundial 2010, acompañados por su seleccionador Vicente del Bosque.

Un día después de recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, Javier Fernández recibió un nuevo reconocimiento con esta toma de medidas. Se inicia así un proceso que concluirá en diciembre, cuando está previsto que la figura esté terminada y se coloque a la vista del público.

"Me hace ilusión que me hagan un segundo 'tú' en este gran museo donde solo hay celebridades y grandes deportistas. He visto el museo y hacen un trabajo increíble, empezar a trabajar con ellos es algo de lo que debo estar orgulloso. No puedo esperar para ver la obra de arte que van a realizar", apuntó el patinador ante la prensa.