Más de cuarenta actuaciones en directo en el Reina Sofía para celebrar el Día Internacional de los Museos

Etiquetas

El próximo jueves 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha instituida por la UNESCO para celebra el patrimonio cultural de todo el mundo. Y tal y como ya hiciera en 2016, Radio 3 lo va a festejar trasladando al Museo Reina Sofía de Madrid toda su programación desde las 7 de la mañana, con mucha música en directo.

La cita es en el patio del edificio Nouvel (Ronda de Atocha, esquina plaza del Emperador Carlos V) del Museo Reina Sofía. Desde las 7 de la mañana, con Ángel Carmona y su equipo en Hoy Empieza Todo para inaugurar un escenario desde el que se emitirá la programación de Radio 3 con multitud de actuaciones.

Los artistas que actuarán serán C. Tangana, Mikel Erentxun, Ariel Rot, Maga, Second, Neuman, Niños Mutantes, M Clan, Amparanoia, Grises, Rufus T. Firefly, Joan Miquel Oliver, L.A., Smile, António Zambujo, Depedro, El Twanguero, Hal Incandenza (a.k.a Henry Saiz), Los Coronas, Los Saxos del Averno, Molina Molina, Niño Josele, Vega, The Silverbacks, Cale Tyson, Josemi Carmona & Javier Colina, Pablo Und Destruktion, Ogun Afrobeat, Alien Tango, Morgan, Apartamentos Acapulco, Mourn, Biznaga, Red House, Ten Bears, Iseo & Dodosound, Freedonia, Polock y Viva Suecia, entre otros.

En ese escenario habrá un fin de fiesta para acabar bailando con los djs de Radio 3. Y desde las 20 horas, de forma simultánea empezará a sonar un espacio más para la música en el jardín del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía (acceso por Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel - Plaza de Sánchez Bustillo). Allí habrá más djs de Radio 3 para vivir una experiencia única recorriendo el Reina Sofia, con entrada libre, hasta la media noche.

La entrada a ambos escenarios durante todo el día es libre hasta completar aforo. Si no puedes acercarte, podrás seguir la programación especial del Día internacional de los Museos en directo desde las 7 de la mañana en videostreaming en la web de la emisora y solo en audio a través de la emisión habitual de Radio 3, su aplicación para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT.