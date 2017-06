De la Torre lamenta la "falta de eficacia, de visión y previsión" de la Junta al cerrar la Aduana por las tardes

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este martes "la falta de eficacia, de visión y de previsión" del Gobierno andaluz en relación con el cierre del Museo de la Aduana a partir de las 15.00 horas, asegurando, además, que la Junta "tenía que haber previsto alguna fórmula para que eso no se produjera".

Tras ser cuestionado por los periodistas, De la Torre ha señalado que este hecho lo valora "negativamente", sobre todo, ha añadido, en cuanto a "la falta de previsión y planificación de la Junta, que si conocía que esto se podía producir por las relaciones que rijan

al personal que trabaja en museos o en instalaciones de la Junta, ésta tenía que haber previsto alguna fórmula para que eso no se produjera", más aún "después de todo el tiempo que se ha estado trabajando, el dinero invertido, el esfuerzo realizado y las expectativas que el museo despierta".

Asimismo, De la Torre ha dejado claro que el Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana, y que fue inaugurado el pasado diciembre, es "muy atractivo de ver", por lo que, a su juicio, "me parece falta de previsión, falta de interés el no haber trabajado y resuelto este tema".

En este punto, ha asegurado que si la Junta hubiera aceptado la propuesta municipal para gestionar el espacio no se tendría ahora este problema, pero "en su momento dijeron que no a esa oferta nuestra de delegar en nosotros, transferido los recursos y las personas que entonces hubiere y ahora debe de haber más personas, porque ya lo han abierto, y es un escenario diferente".

Por todo ello, el regidor 'popular' ha esperado que el Ejecutivo autonómico dé solución a esta cuestión. De igual modo, sobre si esta medida de cerrar por las tardes podría influir en el turismo, De la Torre ha considerado que "no debería influir de manera esencial".

Eso sí, ha apuntado que "no deja de ser una pérdida de horas y posibilidades de visita que no es grato que eso se dé cuando los demás museos nos esforzamos todos, incluido el Museo Picasso Málaga (MPM), en ese horario amplio". "Me parece a mí, en definitiva, una falta de eficacia, de visión y de previsión", ha concluido.

GOBIERNO

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, también se ha referido al recorte en el horario de este espacio cultural de la ciudad y ha incidido en la importancia del turismo de sol y playa, pero también del cultural, recordando, en este sentido, la incorporación del Museo de Málaga.

Al respecto, ha afirmado que después "del esfuerzo realizado" por el Gobierno de España, con la inversión de 40 millones de euros, "el servicio público que debe prestarse por esta institución debe estar siempre acompasando la demanda de los ciudadanos y visitantes de nuestra capital, haciendo un esfuerzo como hacen el resto de museos también", ha concluido.