Martha Graham Dance Company celebra su 90 aniversario "de compromiso social" y cierra el ciclo de danza del Teatro Real

Etiquetas

Con 181 coreografías, la bailarina y coreógrafa Martha Graham fue una de las artistas más innovadoras de la danza contemporánea

El Teatro Real recibirá este mes de junio por primera vez en su escenario a la Martha Graham Dance Company, que se presenta en Madrid los días 8, 10 y 11 de este mes para cerrar la gira con la que está conmemorando el 90º aniversario de su fundación, una institución puesta en marcha por la bailarina y coreógrafa Martha Graham, referente para la danza contemporánea, que aportó a esta disciplina "un compromiso social y político".

Así se ha explicado en un encuentro con los medios la directora artística de la compañía, Janet Eilber, que ha detallado que se ofrecerán dos programas distintos que incluirán "algunas de las coreografías emblemáticas de Graham" junto a trabajos encargados a otros artistas contemporáneos.

Eilber ha detallado que el discurso narrativo de Graham, fallecida hace ahora 25 años, está impregnado de "un fuerte compromiso social y político, inherente a su actitud personal", como demuestra el hecho de negarse a participar en los Juegos Olímpicos de Berlín (1936) en rechazo al régimen nazi, o la denuncia del drama de la Guerra Civil española, reflejado a través del sufrimiento de la mujer, en su trabajo 'Deep Song'.

A lo largo de su extensa carrera Martha Graham dio forma a 181 coreografías. Para la celebración de este 90 aniversario en Madrid se han seleccionado siete de ellas, que dibujan un recorrido desde sus comienzos hasta su último trabajo: 'Ekstasis' (1933), 'Chronicle' (1936), 'Deep Song' (1937), 'Cave of the Heart' (1946), 'Clytemnestra Actc 2' (1958), 'Diversion of Angels' (1948) y 'Maple Leaf Rag' (1990).

Precisamente 'Deep Song' será la coreografía que abra el primero de los programas que la compañía ofrecerá en el Teatro Real, los días 8 y 10 de junio. Estrenada en el Guild Theatre de Nueva York en 1937, con música de Henry Cowell, la obra fue creada en respuesta a la Guerra Civil Española. Posteriormente, desapareció del repertorio en la década de 1940 y no reapareció hasta 1989, cuando fue reconstruida por Graham y Terese Capucilli.

'Chronicle' se estrenó en el Guild Theater de Nueva York en 1936 y nació como respuesta a la amenaza del fascismo en Europa. Como ha recordado Eilber, a principios de ese año Graham rechazó una invitación para participar en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. En cualquier caso, esta obra busca universalizar la tragedia de la guerra.

En cuanto a 'Rust', fue creada para la Martha Graham Dance Company en 2013 por el coreógrafo Nacho Duato con el fin de despertar "la conciencia de un público aparentemente indiferente al verdadero horror de la tortura" mientras que 'Mosaic' se inspira en las energías y sensualidad de Oriente Medio.

Respecto a 'Ekstasis' fue la creación número 87 de Graham y su génesis procede de un impulso pélvico que la bailarina descubrió un día por casualidad, lo que la llevó a explorar "un ciclo de distorsión" que encontró profundamente significativo".

Esta parte del programa concluye con 'Diversion of Angels', originalmente titulado 'Wilderness Stair', que se estrenó en el Palmer Auditorium del Connecticut College en 1948, obra concebida de nuevo como un ballet sin argumento que gira en torno a las apariencias del amor donde una joven vestida de rojo atraviesa el escenario a semejanza de un trazo de pintura roja atravesando el lienzo de Kandinski.

La segunda parte del programa se adentra en coreografías de inspiración griega, como ha precisado Eilber, y comienza con 'Clytemnestra Act 2' (1958), "uno de los personajes más malvados de la literatura griega". Inspirada en la famosa trilogía de Esquilo, la Orestiada, relata los acontecimientos desde la perspectiva de Clitemnestra, la vengativa reina de Micenas que asesinó a su marido, el rey Agamenón, en venganza por haber ofrecido la vida de su hija Ifigenia como sacrificio a los dioses, para posteriormente ser perseguida por su fantasma y quedar atrapada en una sangrienta maldición familiar.

En 'Woodland' (2016) se usa la música de Irving Fine como punto de

partida, en el que el individuo es un contrapunto al grupo, algo aislado que busca la manera de conectarse con el resto, para después dar paso a 'Cave of the heart' (1946), un estudio psicológico de los poderes destructivos del amor.

'Maple Leaf Rag', estrenada en 1990 en el City Center Theatre de Nueva York, pone el fin al programa, un ballet totalmente coreografiado por Martha Graham que ironiza sobre los difíciles momentos del artista cuando se encuentra ante un proceso creativo.

REFERENCIA "UNICA Y FUNDAMENTAL"

La bailarina y coreógrafa Martha Graham ha sido recordada como "una referencia única y fundamental en la historia de la danza contemporánea", ya que su aparición en el mundo del arte "supuso la ruptura con el orden establecido y la apertura a nuevos caminos de expresión y creatividad, tanto desde el punto de vista coreográfico como de la formación e interpretación de los bailarines".

También ha señalado que fue "creadora de un lenguaje único, basado en un profundo conocimiento del cuerpo", al desarrollar "movimientos angulosos que parten de la contracción y relajación brusca del cuerpo, con caídas vertiginosas y cambios radicales dotados de una extraordinaria expresión emocional".

Además de su interés por la problemática social, Graham se inspiró también en la poesía y la pintura, aunque su necesidad de explorar y diferenciarse se refleja en los diseños escénicos y de vestuario, muchos de ellos de su propia creación o elaborados con la colaboración de artistas como el escultor Isamu Noguchi.

Inspirados por el movimiento innovador de su fundadora, la compañía, que desde 2005 cuenta con la dirección artística de Janet Eilber, ha iniciado en los últimos años un trabajo de colaboración con nuevos creadores, como Nacho Duato, Sidi Larbi Cherkaoui y Pontus Lidberg. La temporada de danza del Teatro Real cuenta con el patrocinio de la Fundación Loewe.