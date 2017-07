Una hermana de Pedro Aunión dice que no sintió a su lado a la organización del Mad Cool tras la muerte del bailarín

Etiquetas

Una de las hermanas de Pedro Aunión ha manifestado este martes que no sintió a su lado a la organización del Mad Cool tras la muerte del bailarín durante su actuación en el festival, al que habían asistido sus dos hermanas.

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, Mónica Aunión ha afirmado que en ese momento no pensó si se debía suspender o no el festival. "Mi hermano ya estaba muerto, me da igual, si te soy sincera", ha dicho en respuesta a las preguntas del reportero.

Según ha relatado, hasta que apareció el juez y levantó el cadáver no se pudieron mover del recinto. "Tuvieron que ser unas amigas de mi hermana las que nos vinieran a recoger y nos llevaran a casa", ha indicado. "En ese momento no es que sintiera yo mucho a la organización a nuestro lado, estábamos mi hermana y yo, pero no tengo una visión clara al respecto", ha comentado.

"Hace horas que le hemos enterrado y estoy en una nube que cada vez que despierto creo que todo ha sido una pesadilla y que va a entrar por la puerta, así que entrar a valorar si deberían haber suspendido el concierto o no es algo que ahora mismo se escapa de mi capacidad de análisis", ha explicado.

En la misma línea, a preguntas sobre el hecho de que la organización no suspendiera el festival aduciendo motivos de seguridad, ha explicado que no sabe valorar esas razones de seguridad y "puede ser que tengan razón", pero ha dicho que prefiere "dejar pasar un poquito el tiempo" antes de responder.

"Tengo muchas reuniones por delante, tengo muchos informes que recibir, cuando tenga todos los datos y se me baje el estado de shock en el que me encuentro a lo mejor puedo darle alguna respuesta a esta pregunta", ha agregado.

Mónica ha precisado que fue una persona del equipo de producción la que les confirmó el fallecimiento de su hermano y les dijo que no se podían ir hasta que no llegara el juez y levantara el cadáver, y que esta persona fue la que estuvo con ellas.

En cuanto a los organizadores, ha dicho que no vio a ninguno esa noche, y que el director del festival asistió al velatorio de su hermano al día siguiente a presentar sus condolencias.

En cualquier caso, a la pregunta de si echó en falta más "sensibilidad" por parte de la organización, ha respondido: "De momento me falta mi hermano, lo entraré a valorar cuando pase un tiempo y se me enfríe un poco la cabeza".

"Lo único que me falta es un hermano que tenía toda la vida por delante llena de éxitos, de proyectos, y en el mejor momento de su vida tanto personal como profesional", ha concluido.