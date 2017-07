MADRID. EL PSOE PIDE QUE EL EDIFICIO DE LA CALLE PEIRONCELY FOTOGRAFIADO POR CAPA SEA DECLARADO BIC

Etiquetas

- Gabilondo visita el lugar y denuncia la situación en la que se encuentran sus vecinos. El PSOE registró hoy una proposición no de ley en la que se insta al Consejo de Gobierno a “incoar, en el plazo máximo de tres meses, el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Comunidad de Madrid el edificio de la calle Peironcely, número 10, para su salvaguarda patrimonial”.Asimismo, se insta al Gobierno regional a “impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos del inmueble y sus condiciones de habitabilidad” y ”colaborar con los promotores del proyecto, encabezado por la Fundación Anastasio de Gracia, lanzado bajo el lema #SalvaPeironcely10 y facilitar las actividades que se requieran en torno al inmueble para dar mayor visibilidad a su iniciativa”.En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se explica que en el año 1936 "un humilde edificio ubicado en el distrito de Puente de Vallecas fue inmortalizado por el fotógrafo húngaro Robert Capa cuando realizada un reportaje sobre la Guerra Civil en Madrid".“La fotografía muestra el edificio -una de tantas casas bajas y modestas-, situado en la calle Peironcely, acribillado por la aviación alemana mientras unos niños sonrientes aparecen sentados delante de sus escombros”, según los autores de la iniciativa, que destacan que la foto de Capa fue publicada en diversos medios internacionales, "convirtiéndose en un icono de los horrores de la guerra y de la vulnerabilidad de la infancia en este conflicto". En la iniciativa se destaca que, "sin embargo, en España no se dio a conocer hasta 1975".Asimismo, se informa en el texto de que este edificio aún sigue en pie y más de 60 instituciones y personalidades, europeas y americanas, se están volcando en una campaña para solicitar la protección a largo plazo de esta edificación para preservar su identidad y rescatar del olvido uno de los muchos escenarios del sufrimiento de la población civil durante la guerra.Una plataforma internacional de más de 20 entidades impulsan esta iniciativa. También han declarado su apoyo al proyecto distintas personalidades del ámbito de la cultura y de la paz.Esta plataforma ha registrado dos solicitudes en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid para que la edificación de Perioncely, 10 sea catalogada como parte del patrimonio de Madrid. "SENSIBILIDAD SOCIAL Y CULTURAL"El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, afirmó durante la visita a la vivienda que “hace falta que haya sensibilidad cultural y social”.Denunció la situación y condiciones de vida de las personas que habitan en ese edificio y afirmó que “las tonterías se curan estando en estos sitios”.Asimismo, pidió al Gobierno regional que “en primer lugar se ocupe de estas personas que viven en condiciones inadecuadas” y destacó que no entiende por qué en una “comunidad rica hay vecinos en situaciones inadecuadas de vida”. Mostró su preocupación por estas personas, algunas de ellas con preaviso de desalojo.Respecto al edificio para el que piden que sea declarado Patrimonio Cultural de Madrid, dijo que es “un verdadero símbolo”.