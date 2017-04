Siri Hustvedt alerta sobre un "retroceso" del feminismo en la sociedad actual

Etiquetas

Lanza una volumen de ensayos en que reflexiona sobre arte, ciencia y feminismo

La escritora norteamericana y estudiosa feminista Siri Hustvedt ha alertado sobre un "retroceso" del feminismo en la sociedad actual, después de que la elección del presidente estadounidense Donald Trump fuera en parte por ser misógino, ha lamentado.

Lo ha dicho en rueda de prensa para presentar el volumen de ensayos sobre feminismo, arte y ciencia 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres' (Seix Barral, en castellano y Edicions 62 en catalán), a las puertas de la celebración de Sant Jordi, donde tiene previsto participar.

Si bien ha admitido que la sociedad ha experimentado una mejora, porque las mujeres ocupan puestos de responsabilidad que antes eran impensables, ha advertido sobre la persistencia de prejuicios interiorizados que llevan a una "identificación de la mujer con el cuerpo y los sentimientos, y al hombre con el intelecto, la cultura y el mundo espiritual".

"Es una cosa que se hereda, y nos remitimos a Platón, Aristóteles y a San Agustín", ha reflexionado la escritora, que en la nueva publicación lanza una doble colección de ensayos en que quiere llevar al mundo una nueva mirada.

Ha defendido la pespectiva multidisciplinar, porque no hay ninguna disciplina que pueda abarcar lo que significa ser humano: "He leído libros de filosofía, literatura y ciencias que me han dado una flexibilidad de la mente, que nunca hubiera conseguido de otra manera".

El ensayo, sobre textos escritos entre 2011 y 2015, habla de los prejuicios cognitivos implícitos y empieza con un texto en que analiza la mirada sobre la mujer volcada por los artistas Pablo Picasso, Max Beckmann y Willem de Kooning, de donde procede el título.

Le pareció interesante explicitar el hecho de que era una mujer, analizando la mirada de los hombres sobre personajes femeninos, ha dicho, y ha explicado que en la primera parte reúne ensayos sobre arte visual y literatura, mientras que en la segunda recoge conferencias impartidas.

Entre las conferencias, figuran dos sobre neurología --ámbito que ha estudiado y sobre el que imparte clases en la universidad-- y sobre la figura del filósofo danés Soren Kierkegaard, con motivo de la lección inaugural que impartió a los 200 años de su nacimiento.

"TRAGEDIA PARA LA CULTURA"

Ha considerado una "tragedia para la cultura" los prejuicios sobre las mujeres, y a raíz de la entrevista que hizo al escritor noruego Karl Ove Knausgard ha recordado que éste le comentó que las mujeres no son competencia para él, con excepción de Julia Kristeva, preguntado por su multirreferencia a escritores masculinos.

Seguidora de los libros del noruego, ha elogiado su sinceridad a la hora de responder, y ha confesado que su declaración le obligó a pensar: "Muchos hombres encuentran su valor en los ojos de los otros hombres".

"Mientras esto siga siendo cierto, que las mujeres no cuentan y no se las valora no por lo mucho inteligentes que sean, y no estén en el juego, esto es una tragedia para la cultura", ha espetado la escritora.

PREJUICIOS SOBRE LA MUJER

Defensora del diálogo entre ciencias y humanidades, ha lamentado que en el ámbito del arte y la literatura es más difícil conseguir un respeto entre los hombres: "En arte es solo cuestión de gusto. Si un hombre lo hace es sensible, si una mujer lo hace es emocional".

En ciencia es más indiscutible el mérito y el respeto, por lo que ha animado a tomar conciencia de esta situación y examinar los prejuicios existentes en cada uno en favor de la cultura y el pensamiento: "Ser conscientes es la clave. Hay más prejuicios en el arte que en la ciencia".