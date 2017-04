La Bridal Fashion Week se centra en la internacionalización y la calidad para seguir creciendo

Etiquetas

La próxima edición tendrá más de 300 expositores, un 65% internacionales, y se presentarán 25.000 vestidos de novia

La Barcelona Bridal Fashion Week, que se celebrará del 25 al 30 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, prepara su edición más internacional y se centra en esta estrategia, además de la apuesta por la calidad, para seguir creciendo en los próximos años.

La directora del evento, Estermaria Laruccia, ha asegurado en rueda de prensa este jueves que la apuesta que ha hecho Fira de Barcelona para internacionalizar el certamen "no tiene vuelta atrás", ya que es también el camino que han cogido las marcas españolas, teniendo en cuenta la caída de las ventas en el mercado interno.

La próxima edición contará con más de 300 marcas en la exposición comercial, de las que el 65% serán internacionales, procedentes de 25 países, y lo que supone incrementar en un 15% la cifra total de firmas y en un 45% las internacionales.

Laruccia ha afirmado que en los últimos años los organizadores han sabido potenciar la notoriedad del certamen, apoyándose en el prestigio mundial de las firmas españolas de moda nupcial, y ha destacado que en el salón barcelonés se presentarán más de 25.000 vestidos de novia.

Asimismo, ha remarcado que se podrán ver primicias mundiales, como la nueva colección del diseñador venezolano afincado en Nueva York Ángel Sánchez, que ha escogido "Barcelona y no Nueva York" para presentar sus nuevas creaciones.

"Nuestro objetivo era posicionar Barcelona como epicentro de la moda nupcial, y ahora es una realidad", ha celebrado Laruccia, que ha asegurado que el salón tiene capacidad para seguir creciendo durante los próximos años, pero no a cualquier precio, sino apostando por la calidad.

Ha señalado que esta selección de marcas no cierra puertas a seguir expandiéndose, sino que el hecho de ser selectivos está haciendo que las marcas de más alto nivel quieran estar en Barcelona.

NEGOCIOS

Laruccia ha insistido en que las marcas no acuden solo a Barcelona para presentar sus colecciones, sino también para hacer negocio, un aspecto que es primordial para la Bridal Fashion Week, y ha destacado que más de 800 compradores estratégicos de 70 países ya han confirmado su asistencia, el doble en comparación con el año pasado.

Entre los asistentes ha destacado, por ejemplo, la icónica tienda de moda de la Quinta Avenida de Nueva York Bergdorf Goodman, el 'department store' estadounidense Neiman Marcus, y Kleinfields, además de compradores procedentes de Japón y México, países en los que se centra la feria barcelonesa como oportunidades de crecimiento.

Entre las firmas presentes en el salón, además de las que participan en los desfiles, destacan también las italianas Alessandra Rinaudo, Nicole Spose, Pat Maseda y Cleofe Finati, y las estadounidenses Justin Alexander, Demetrios, Morilee, entre otras, y Laruccia ha destacado también que el presentador del programa de televisión de Estados Unidos 'Say yes to the dress', Randy Fenoli, expondrá su propia línea de vestidos de novia.

NUEVAS TENDENCIAS

El profesor de Iese José Luis Nueno, experto en la industria de la moda, ha explicado que está elaborando un estudio para presentar el año que viene en el que analiza los retos que afrontan las tiendas de moda nupcial para adaptarse a los nuevos modelos de búsqueda y compra de las jóvenes 'millennials', y ha asegurado que las nuevas tecnologías tendrán un papel esencial.

Ha afirmado que la gran oportunidad de las tiendas es diferenciar el punto de venta, ya que cada vez más los consumidores buscan una experiencia de compra, mientras que ahora "todas las tiendas de novias son iguales".