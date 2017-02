Lady Gaga, la nueva Audrey Hepburn que desayuna con diamantes

Lady Gaga siempre es capaz de sorprender con todo lo que se pone. Haga lo que haga, la actriz y cantante y siempre está en boca de todo el mundo. Da igual que vaya vestida con filetes que con el vestido más elegante de Brandon Maxwell, su estilista y también uno de los diseñadores favoritos de Michelle Obama, siempre es el centro de atención. Hasta hace muy poco desconocíamos esta faceta más Lady de Gaga, la misma que le ha llevado a ser imagen de Tiffany & Co.

I am honored to be a part of the @TiffanyAndCo family, just one lady in a long line of generations of women. pic.twitter.com/riMuVVQcRW