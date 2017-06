Ricky Martín, estrella invitado de Toñi Moreno

Etiquetas

Ricky Martín desvelará sus próximos proyectos musicales, contará anécdotas de sus más recientes trabajos y hablará de su paternidad en el nuevo pase de Viva la vida (sábado 3, Telecinco).

Pocos músicos acreditan una trayectoria tan larga y exitosa como el cantante puertorriqueño: 60 millones de discos vendidos, siete premios Grammy, una decena de Billboard y otros tantos MTV. El polifacético artista se encuentra en España presentando su última gira, All In, oportunidad que no ha dejado pasar Toñi Moreno para preguntar al artista de 45 años por su participación en la serie American Crime Story, en la que también se encuentra Penélope Cruz; por su faceta como padre; y, quién sabe, si soltará prenda de su próxima boda de tres días en Nueva York con Jwan Yosef.

La presentadora sanluqueña también charlará con Joaquín Cortés en su primera aparición televisiva después de anunciar su regreso a los escenarios españoles. Tras vivir en Roma y Lisboa y viajar por toda Europa del Este y Asia con diferentes montajes, Joaquín Cortés se encontrará con el público español en Esencia, espectáculo de baile que próximamente ofrecerá en Madrid y Barcelona.

Además, el magazine sabatino mostrará en directo la última hora de la romería de El Rocío, con los caminantes y famosos que están siguiendo esta peregrinación, que cada año congrega a un millón de personas en la aldea de Almonte. En el apartado musical, el espacio recibirá a Camela, que interpretará en el plató del programa su último trabajo discográfico, y a Blas Cantó, excomponente de Auryn, que presentará In Your Bed, el tema con el que se lanza en solitario.