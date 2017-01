Este es el secreto de Sweet California para arrasar entre hijos y padres

Etiquetas

Tierra, agua y aire. Así es como se definen ellas o por lo menos como las ve Tamy, la última integrante del grupo. Ellas sonSonia, Alba y Tamy o lo que es lo mismo: Sweet California. Las tres componentes del grupo nos reciben en las instalaciones de Warner Music en Madrid. Lo primero que te choca de ellas son sus looks y sus sonrisas, no paran de sonreír y de reírse.

Sonia es la más sociable, Tamy la más alocada y Alba la más racional. Ellas mismas dicen que sus diferentes caracteres les ayudan a compenetrarse. “Nos respetamos mucho y tenemos mucha confianza entre nosotras y creo que esas es la base de que nuestra relación funcione. Cada una es muy diferente de la otra, Tamy y yo (Sonia) somos muy sentidas y Alba por ejemplo es más racional. Cuando una está triste siempre hay otra que está alegre y nos animamos”, señala Sonia.

Tres discos, tres discos de oro, tres años como grupo ¿Parece que el número 3 os da suerte?

Alba: Sí, la verdad es que el tres me gusta mucho, yo además nací un día tres a las 3.

Tamy: El número tres tiene mucha fuerza espiritual y es muy fuerte para el momento que estamos viviendo ahora.

Hace un año que Tamy se incorporó al grupo ¿Cómo ha sido este año para vosotras?

Sonia: Ha sido un año muy intenso, empezó algo extraño pero poco a poco han ido apareciendo noticias y sorpresas que nos han hecho resurgir. Ha sido increíble sobre todo porque la gente sigue apoyándonos. Ha asido el año más intenso de toda nuestra carrera.

Junto a Malú y Vanesa Martín sois las mujeres que más discos vendéis en España ¿Cuál es vuestro secreto?

Alba: Es súper guay cuando nos vemos al lado de cantantes españolas como ellas. Este 2016 ha sido un año crucial para el grupo y lo más importarte es mantenerse. Este tercer año ha sido el más importante.

¿Es más difícil vender discos siendo mujeres?

Tamy: No es tan fácil vender discos como en el caso de los hombres. La mayoría de nuestros seguidores son niñas o mujeres y eso es muy bonito. Que te siga la gente de tu propio genero da fuerza y mola que se sientan identificadas con nosotras. Yo me siento encantada de estar en un grupo de mujeres.

Vuestras canciones están madurando ¿Notáis que vuestras seguidoras maduran con vosotras?

Sonia: Estamos viendo como las niñas que venían a nuestros primeros conciertos ahora son mujeres, es muy bonito ver como el público crece contigo. También es verdad que también ahora estamos llegando a un público más mayor.

Alba: A mi me encanta cuando los padres se te acercan después de un concierto y te dicen que también les has encantado. Que la gente mayor te diga eso también mola mucho. Hay que tener en cuenta que nuestro Show no es solo para niños, es para todos los públicos.

¿Cómo surgió la idea de teñiros el pelo de colores?

Alba: La culpa de los colores en el pelo fue de Sonia.

Sonia: Yo llevaba dos mechones de azules porque me encanta este color. Un día le dije a Alba de entrar en una peluquería en plan locura y ella salio con unas mechas californianas fucsias y yo con el pelo azul aunque era un color más discreto del que llevo ahora. Ahora llevo un color más llamativo... y bueno, el look de Tamy viene de serie...

Tamy: Los padres nos reconocen por el color del pelo. Podemos salir solas a la calle pero juntas es imposible.

¿Cómo os cuidáis el pelo?

Sonia: Yo me he tenido que decolorar la raíz poco a poco y tengo que cuidármelo mucho para que no se me seque y no se parta.

Alba: Una vez al mes tenemos que ir a la peluquería...

Sonia: Esta última vez he tardado casi dos meses y medio en ir a la peluquería y tenía el pelo fatal...

¿Tenéis muchos productos de belleza?

Tamy: Mi madre cada vez que viene a mi casa me dice que tengo en bodybell en casa.

Sonia: Somos de muchos potingues nos dejamos de todo y lo probamos. Nos cambiamos las cosas. Es muy gracioso porque cuando vamos de gira dormimos las tres en la misma habitación y vamos, siempre, las tres a la vez a desmaquillarnos. Una le está contando una cosa a la otra y aparece la tercera... Acabamos las tres metidas en un metro cuadrado.

¿Cuáles son vuestros trucos de belleza?

Sonia: Ahora estamos las tres como locas con el aceite de Morocanoil.

Tamy: Antes de irme a dormir me desmaquillo con un buen desmaquillante, luego me doy una crema desmaquillante, un tónico para limpiar la cara y si es de día contorno de ojos. Si es de noche me pongo la crema de cara y una cosa para las pestañas... ahhh y me lavo los dientes.

Sonia: Yo soy más sencilla. Un buen desmaquillante, contorno de ojos y una crema hidratante. Por la mañana antes de maquillarme también me doy una buena crema.

Alba: Yo como Sonia, un desmaquillante y una crema.

¿Elegís vosotras vuestra ropa o tenéis estilista?

Sonia: Nos gusta mucho la moda y siempre estamos pendiente de todo lo que se lleva. Hasta hace poco nos buscábamos nosotras los conjuntos hasta que conocimos a Freddy Alonso. Es increíble, estamos encantadas con él. Siempre que vamos con un look de Freddy la gente se queda flipando con nosotras.

¿Cuáles son vuestras prendas favoritas?

Sonia: A mi me gusta todo lo que tenga cintura alta aunque de los que más tengo son chaquetas. Me encantan las chaquetas me llaman mucho la atención y tengo muchísimas.

Alba: El pantalón vaquero siempre funciona

Tamy: A mi lo que más me gustan son los vestiditos.

¿Tenéis pensado algún cambio de look?

Sonia: A mi me gusta mucho el pelo azul pero estoy pensando en teñirme a un tono lila o morado. Igual me queda fatal, pero me gustaría....

Alba: Me quedo con el rosa a no ser que me lo quite Tamy.

Tamy: A mi me gusta el rosa y he llevado alguna cosa rosa, pero estoy muy contenta con el rubio y mis rizos. Igual me cambiaría de tono de rubio. A mi lo que más me gusta es llevar muchos peinados y muy diferentes.

¿Qué hacéis después de los conciertos?

Alba: Después del concierto viene el segundo concierto que hacemos para nosotras y el equipo. Después del subidón del concierto es muy difícil relajarse, a veces nos ponemos a gritar en los camerinos.

Sonia: Tienes mucha adrenalina sientes muchas cosas y cuando termina es muy difícil calmarse y relajarse.

¿Alguna sorpresa para la gira?

Tamy: Tenemos muchas sorpresas pero no podemos decir nada. Te puedo decir que estamos trabajando muy duro y ensayando mucho. Queremos que sea un show diferente y que la gente se queda con las ganas de volver a vernos. Va a ser muy diferente al resto de tour que hemos hecho.

¿Habéis pensado en presentaros a Eurovisión? ¿Tenéis algún favorito para este año?

Tamy: No tenemos tiempo para Eurovisión

Alba: Yo creo que para ir a Eurovisión hay que estar muy preparada y creo que ahora no es nuestro momento... aunque nunca se sabe...

Sonia: Nunca digas nunca.

Todas: Nuestro favorito para este año es ¡¡Manel Navarro!! Vamos a apoyarle a muerte y si gana nos iremos con él a Kiev.

Tamy: Yo pongo todos los días velas para que gane.

Dónde y cuándo van a estar Sweet California de gira

Sweet California se suma a los Vodafone yu Music Shows, al igual que hicieron reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales como Delorean, Fangoria, Panic! At The Disco, Love of Lesbian, Melendi, Dorian, Crystal Fighters, Lori Meyers, Mika, Izal, Second o Anni B Sweet, entre otros muchos.

Para conseguir las invitaciones para los conciertos de Sweet California los Clientes de Vodafone deberán entrar en www.vodafoneyumusicshows.es y registrarse con su número de teléfono. Cada entrada será doble, de forma que el Cliente de Vodafone podrá asistir al concierto con un acompañante. Será imprescindible para el acceso llevar el DNI.

Además, un grupo de Clientes de Vodafone yu y sus acompañantes tendrán la oportunidad de conocer en persona a las integrantes de Sweet California antes de los conciertos, en un encuentro exclusivo.

Horarios Santander (viernes 20 de enero)

Puertas: 19:00Dear Audrey: 19:30Sweet California: 20:30

Horarios Zaragoza (domingo 22 de enero)

Puertas: 18:00Dear Audrey: 18:30Sweet California: 19:30

Concierto de Sweet California en Madrid

Domingo 23 de Abril del 2017 a las 20:00. En Palacio de los deportes de Madrid (WiZink Center)

Concierto de Sweet California en Sevilla

Domingo 12 de Marzo del 2017 a las 19:00. En Auditorio Fibes

Concierto de Sweet California en Vigo

Sábado 4 de Marzo del 2017 a las 21:00. En Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo