Cristiano Ronaldo gana 'The Best' por delante de Messi y Griezmann

Cristiano Ronaldo ha culminado su gran año colectivo e individual conquistando el primer premio 'The Best' al 'Mejor Jugador FIFA'. El futbolista portugués fue premiado al recibir el 34%54% de los votos después de haber levantado su cuarto Balón de Oro tras un 2016 repleto de éxitos con su club y con la selección nacional.

El delantero del Real Madrid firmó un gran año 2016, tanto a nivel colectivo como individual. Conquistó en mayo su tercera Liga de Campeones, la segunda con el Real Madrid, y apenas mes y medio después formó parte de la Portugal que hizo historia al ganar por primera vez la Eurocopa. Además, fue por cuarta temporada consecutiva el máximo goleador de la Liga de Campeones, al firmar 16 tantos, mientras que en LaLiga anotó un total de 35.

Todos estos números le han servido para ganar 11 premios individuales: 'The Best', Balón de Oro, Balón de Oro del Mundial de Clubes, World Soccer, mejor jugador de la UEFA, mejor deportista europeo del año, FourFour Two, Espy, Premio Di Stéfano, Goal.com y Globe Soccer Awards.

El encargado de entregarle el premio fue Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Al recoger el galardón, Cristiano ha afirmado que "fue el mejor año en mi carrera. He conseguido todo lo que se podía conseguir en 2016, a nivel individual y colectivo. Nunca olvidaré 2016".

En categoría femenina, la ganadora fue la centrocampista estadounidense Carli Lloyd, que se impuso a las otras dos nominadas: la brasileña Marta y la alemana Melanie Bheringer.

Messi y Griezmann, en el podio

El delantero argentino Leo Messi, que no acudió a la gala, y el francés Antoine Griezmann, con quienes ya compitió Cristiano para el Balón de Oro, quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.

Leo Messi completó una gran temporada en la que ganó el título de Liga y de la Copa del Rey con el FC Barcelona, mientras que a nivel de selecciones volvió a toparse con la mala suerte y perdió la final de la Copa América tras caer por penaltis ante Chile. Recibió el 26,42% de los votos.

La terna la completó el delantero francés Antoine Griezmann con el 7,53% de los votos. Fue elegido 'Mejor Jugador' de la Eurocopa de Francia donde lideró a su selección hasta la final marcando seis goles. El jugador del Atlético de Madrid también fue clave con su equipo alcanzando la final de la Liga de Campeones y marcando 22 goles en el torneo doméstico.

Premio 'Fair Play' para Atlético Nacional.

El equipo colombiano que pidió la atribución de la Copa Sudamericana al Chapecoense después de que este club brasileño sufriese un accidente de avión, recibió el premio 'Fair-Play' de la FIFA.

Cuando la expedición del Chapecoense se dirigía a Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana, el avión se estrelló el pasado 28 de noviembre, con un saldo de 71 muertos, 19 de ellos jugadores del modesto equipo brasileño.

Inmediatamente, Atlético Nacional pidió a la Conmebol que el título, de manera honorífica, fuese para el 'Chape', idea que fue aceptada por la Confederación Sudamericana el 5 de diciembre. "Hicimos sólo lo que teníamos que hacer, que era reconocer a un equipo que no tuvo la oportunidad de disputar esa final", aseguró el presidente del club colombiano Juan Carlos de la Cuesta al recibir el premio al juego limpio de manos del exinternacional español Carles Puyol.

Falcao, premio honorífico

El jugador brasileño de fútbol sala Alessandro Rosa Vieira, de 39 años, es el máximo goleador de la historia de la selección brasileña.

Recibió el premio honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional por su dilatada carrera. "Cuando uno pasa de los 30 piensan que estas acabado y yo con 39 sé que todo lo que hice valió la pena, porque hoy recibo este premio y todavía estoy aquí, implicado en este deporte", explicó.

"Entré aquí con el respeto de todo el mundo del fútbol, de grandes futbolistas. Estoy muy orgulloso de estar aquí y quiero agradecer además toda la simpatía y cariño de todo el mundo del fútbol tuvo con el fútbol brasileño después de la tragedia del Chapecoense", añadió emocionado Falcao, que recibió el trofeo de manos del exastro ucraniano Andriy Shevchenko.