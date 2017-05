Un dron de Israel se estrella en el sur de Líbano

Etiquetas

Un dron de las Fuerzas Armadas israelíes se ha estrellado este lunes en una zona fronteriza del sur de Líbano, ha informado el propio Ejército israelí, que ha aclarado que el aparato realizaba una misión rutinaria de reconocimiento de la zona.

El dron se estrelló en la zona de Aita Shaab, cerca de la Línea Azul de alto el fuego que vigila la ONU, según la agencia de noticias libanesa NNA. El aparato ha sido identificado como una aeronave "espía" de la firma Skylark.

El Ejército israelí ha reconocido el incidente, pero ha subrayado que no se ha visto comprometida ninguna información sensible, según el periódico 'The Jerusalem Post'. Las autoridades investigan ya las causas de este siniestro, del que no han trascendido más detalles.

Con la de este lunes, ya son dos las ocasiones en que se ha estrellado un dron israelí en el sur de Líbano en lo que va de año. Estos incidentes se suman a las crecientes tensiones entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que se han enfrentado en numerosas ocasiones y libraron su última gran guerra en 2006.