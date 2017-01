La policía turca identifica a Lakhe Mashrapov como el terrorista de Estambul

Las detenciones realizadas por la policía turca estrechan el cerco sobre el responsable de la masacre perpetrada en el club Reina de Estambul. El presunto culpable, del que se han difundido diversas imágenes desde la pasada Nochevieja, continúa huido.

Aunque según adelanta la televisión turca, "conocen la identidad del atacante y su familia está en custodia policial". Se trataría de Lakhe Mashrapov, un hombre de 28 años nacido en Kirguizistán, motivo por el que tenía rasgos asiáticos. Se desconocen otros datos biográficos. Junto a las fotografías difundidas, se han logrado rescatar vídeos de su llegada a la sala.

La policía turca mantiene la estrecha vigilancia sobre los responsables del atentado y ha detenido a dos extranjeros en el aeropuerto de Atatürk, en Estambul. No ha transcendido su identidad, ni las de los otros catorce detenidos, pero han sido trasladados a una comisaría de Estambul.

También se ha compartido el documento de identidad de Mashrapov. Se cree que el terrorista llegó desde Siria a Turquía, fijando su residencia en noviembre de 2016 en Konya, ciudad situada en el centro del país, acompañado de su mujer y dos hijos. Su mujer ha confesado que se enteró del atentado por los medios y que desconocía que su marido era afín al Estado Islámico. Por otra parte, se cree que Mashrapov combatió en las filas del grupo terrorista en Siria.

