Turquía acusa a Iakhe Mashrapov del ataque en Estambul y él lo niega

El terrorista que atentó la pasada Nochevieja en una discoteca de Estambul sigue huido. Es la única certeza sobre el ataque, ya que Iakhe Mashrapov, el hombre identificado como el responsable de los hechos, ha negado las acusaciones. Además, las más de 15 detenciones realizadas por la policía turca no han servido para dar con el sujeto.

Fue la propia televisión pública turca la que comunicó el nombre del sujeto, que era natural de Kirguizistán y que tenía 28 años. Su pasaporte comenzó a circular por las redes sociales, seguramente fruto de una filtración policial.

La policía turca procedió minutos después a compartir un vídeo del presunto sospechoso. En él se veía a un varón de rasgos similares a los del hombre del pasaporte en la concurrida plaza Taksim de Estambul, días antes del atentado. Sustentan esa acusación en "La información sobre las huellas dactilares y la apariencia básica del terrorista ya se ha encontrado. Tras ello, se llevará a cabo rápidamente el trabajo para identificarle".

Iakhe Mashrapov niega las acusaciones

Cuando parecía que la policía turca iba bien encaminada, medios de Kirguizistán entrevistaban a Mashrapov. En la entrevista, el hombre acusado del atentado en el club Reina muestra su pasaporte para certificar que no estaba en Turquía en el momento del ataque.

Ahora bien, el hombre de la entrevista no parece ser el mismo que el del vídeo difundido por la policía. Sus rasgos faciales guardan grandes diferencias, pero la foto del pasaporte puede dar lugar a confusiones. El supuesto Mashrapov afirma a los medios de su país que fue interrogado por ese parecido. "Me dijeron que me interrogaron porque me parecía un poco al sospechoso, se disculparon y me dejaron coger mi avión".

"No tengo ni idea de quién es el sospechoso, y no sé cómo la foto de mi pasaporte llegó a las redes sociales", explica Mashrapov . Afirma ser un comerciante en el bazar de su ciudad natal y que viaja regularmente a Turquía por negocios.

Según su versión, el 28 de diciembre, voló a Estambul, pero regresó a Kirguistán el 30 de diciembre. El día del atentado al club Reina, el pasado 1 de enero en torno a la una de la madrugada, estaba en Bishkek, capital de su país. Aunque él mismo asegura que el uno volvió a Estambul, pero ha vuelto a su país el día 3. En el vídeo muestra las fechas de un pasaporte con sellos que se ajustan a su testimonio.

"Salí de Bishkek a Estambul el 1 de enero. Terminé mis negocios allí. Vine al aeropuerto de Estambul y justo cuando me monté en el avión, agentes de la policía turca me sacaron del avión para interrogarme. Fui interrogado durante una hora aproximadamente", dice Mashrapov.

Su familia había sido detenida

Las palabras de Mashrapov son contrarias a otra de las filtraciones realizadas por los medios turcos, que alegaban que la familia de Mashrapov había sido supuestamente detenida en Turquía y que todos se habían trasladado a vivir a la ciudad de Konya, en el centro del país en noviembre. Se había filtrado también que había formado parte de las filas del Estado Islámico en Siria, lo que explicaría que se comportase con tanta frialdad.

Por otra parte, la policía turca mantiene la estrecha vigilancia sobre los responsables del atentado y ha detenido a dos extranjeros en el aeropuerto de Atatürk, en Estambul. No ha transcendido su identidad, ni las de los otros catorce detenidos, pero han sido trasladados a una comisaría de Estambul.

Uno de los peores atentados de la historia reciente de Turquía

El balance del ataque continúa siendo de 39 muertos y 69 heridos, aunque fuentes del gobierno turco confirmaron que tres ellos estaban en estado crítico. Según Reuters, el terrorista disparó a los presentes en la planta superior y bajó a la inferior, donde siguió con el ataque. Posteriormente se encaminó a la cocina del club. Allí permaneció unos 13 minutos antes de cambiar de ropa, quitarse el abrigo y escapar del lugar. Además, limpió su arma antes de marcharse.

A continuación, se subió a un taxi y se bajó cerca tras decirle al conductor que no tenía dinero para pagar. Los investigadores han encontrado 500 liras turcas en el bolsillo del abrigo que dejó en el club y la Policía está investigando si llevaba dos abrigos cuando entró en el Reina. Después del trayecto en taxi pudo coger un ferry hasta un ferry la ciudad de Yalova, cruzando el mar de Mármara.

Tras la nota publicada por el Estado Islámico, se confirma que fue la incursión militar de Turquía en Siria, lanzada el pasado mes de agosto, lo que ha enervado al grupo terrorista. Erdogan ha confirmado que la ofensiva continuará hasta que se eliminen todas las amenazas a las que se enfrenta el país. Ayer mismo golpeó un centenar de objetivos en Siria.