PSOE y Podemos registran una Proposición de Ley para "blindar" el carácter público del Canal de Isabel II

Etiquetas

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han registrado este jueves una Proposición de Ley para "blindar" el carácter público del Canal de Isabel II, al margen de "voluntades políticas y personales", para "que ningún otro Ignacio González pueda volver a cometer las tropelías que se han cometido en la mejor empresa pública que tiene la comunidad autónoma".

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, el diputado del PSOE Diego Cruz ha apuntado que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a no privatizar el Canal de Isabel II, pero ha señalado que "esto no puede ser un problema de voluntades personales" y que "con lo de todos no se juega, lo de todos se blinda, y en democracia se blinda con leyes".

Cruz ha insistido en que "no es un problema de voluntades políticas y personales", para agregar que no se fía de la palabra del PP e instar a Cifuentes a que lo que dice que no quiere hacer lo cristalice votando en el Parlamento regional esta ley.

La Proposición de Ley prevé la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, para cuyo capital se previó la entrada de inversores privados, sin que se haya materializado la misma hasta este momento.

Para el diputado de Podemos Alejandro Sánchez, "la privatización tenía un objetivo claro, sacar el máximo beneficio del Canal para su saqueo", y ha señalado la necesidad de "que ningún otro Ignacio González pueda volver a cometer las tropelías que se han cometido en la mejor empresa pública que tiene la comunidad autónoma".

La iniciativa registrada por PSOE y Podemos, que lleva el título de 'Proposición de Ley de medidas para el establecimiento de un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid", se basa en una propuesta elaborada por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.

"Es un día muy importante porque hemos conseguido el apoyo de las fuerzas políticas que tienen que llevar adelante nuestra propuesta de ley, que significa, ni más ni menos, que la eliminación de la Sociedad Anónima que ha permitido todos los desmanes que se han producido en los últimos años y los escándalos que se han visto en la prensa", ha manifestado la portavoz de la Plataforma, Liliana Pineda.

Asimismo, ha agregado que se trata además de "poner en práctica un nuevo modelo de gestión transparente, democrático, participativo y sin ánimo de lucro", lo que, a su juicio, es deseable "para todas las empresas públicas y todos aquellos que gestiona lo público y lo común de los seres humanos".

"Lo que queremos es que todos los grupos políticos que faltan por suscribir esto le den la posibilidad a esta ley de que tenga vida y realmente se pueda implantar", ha agregado.

A este respecto, el diputado de Podemos Alejandro Sánchez ha dicho que Ciudadanos le ha pedido un poco más de tiempo y que van a seguir dialogando con ellos y esperan que al final se sumen, ya que "tienen un compromiso firme por la gestión pública del Canal".

"Nosotros pensamos que llevamos trabajando mucho tiempo en esto", ha señalado Sánchez, quien ha afirmado que este era el momento de registrar la iniciativa porque "con todo lo que está pasando la ciudadanía de Madrid necesitaba una respuesta por parte de las organizaciones políticas".

En referencia a potenciales indemnizaciones, Sánchez ha destacado que se trata de una sociedad que "todavía es cien por cien pública, con lo cual el coste es ninguno", al tiempo que ha agregado que están abiertos a la propuestas que puede hacer Ciudadanos, para dar la "máxima tranquilidad", en este sentido, "a Ciudadano, al PP, a los Ayuntamientos y a quien sea menester".