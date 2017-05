Alumnos españoles convivirán con jóvenes israelíes y palestinos en una experiencia de educación para la paz de Scholas

Etiquetas

Un grupo de alumnos españoles y de otros países convivirán durante una semana de julio en Jerusalén con un total de 70 jóvenes israelíes y palestinos en el marco de una experiencia de Scholas Occurrentes, la iniciativa del Papa Francisco para promover la paz, la cultura del encuentro y combatir la exclusión desde la educación y a través del deporte, el arte y la tecnología.

Esta iniciativa se enmarca en la inauguración el próximo 2 de julio de la Cátedra Scholas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por la cual el rectorado de la universidad se compromete a generar un ámbito académico y a asignar profesores e investigadores que acompañen los proyectos concretos de Scholas.

En este contexto, la Universidad Hebrea de Jerusalén acompañará una experiencia de convivencia entre jóvenes israelíes y palestinos, que se desarrollará en Jerusalén, durará 12 meses y seguirá la metodología de Scholas. Además, el equipo de formadores de Scholas contará con la ayuda de alumnos observadores de otros países, entre ellos, algunos españoles, que tendrán la oportunidad de convivir durante una semana en julio con los chicos israelíes y palestinos.

Por otra parte, Scholas y la Universidad Hebrea de Jerusalén han organizado un congreso de Scholas en Israel del 2 al 5 de julio, en el que participarán 40 universidades del mundo (de España, Italia, Argentina, Brasil o República Democrática del Congo, entre otras).

"Lo que dice el Papa Francisco es que hay que recuperar un pacto educativo donde todos los actores sociales se comprometan, donde nos hagamos cargo todos juntos de los alumnos, de los jóvenes, no pasarse la pelota de uno a otro", ha precisado en una entrevista con Europa Press el presidente mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral.

En este sentido, ha recordado la invitación del Papa a actuar "ya" para cambiar la educación. "No es un discurso, él dice 'no vamos a cambiar el mundo si no cambiamos la educación' y hay que cambiarla ya, ahora, no seguir hablando, hay que hacerlo", ha subrayado Del Corral.

Scholas está presente en 190 países. En España, en el último año y medio, se han sumado a la red un total de 10.000 centros educativos; y 1.500 jóvenes de Madrid y Barcelona, donde se han realizado las experiencias, se han convertido en "multiplicadores" de aquello que han aprendido. Además, el próximo año llegarán a Tarragona y también han recibido la invitación de Galicia.

Asimismo, las experiencias de Scholas Ciudadanía vividas en España se han replicado en Italia, concretamente en Roma, y está previsto que llegue a Nápoles. También el Gobierno de Colombia les ha solicitado que realicen la experiencia en Bogotá y Cali antes de la visita del Papa al país que tendrá lugar en septiembre de 2017.

EDUCACIÓN CONTRA LAS BOMBAS

"Esta es la idea del Papa, que todo este potencial que tienen los chicos se contagie de un país a otro. Esto es lo que creemos que va a cambiar la realidad que nos toca. Hace pocos días estábamos viendo la muerte de chicos por una bomba, frente a esto la propuesta no es más violencia sino educación, la única manera de contrarrestar una bomba es con educación", ha indicado.

En concreto, en España, además de crecer las experiencias de ciudadanía, los estudiantes que participaron en las últimas ediciones han pedido convertirse en formadores para los programas de deportes, arte y tecnología. Estos chicos han estado preparándose durante los últimos días y recibirán el certificado el próximo domingo 28 de mayo durante el partido 'Final de Leyenda' en el Vicente Calderón, un encuentro solidario en el que lo recaudado será destinado a las obras de Scholas Occurrentes.

"A partir de la próxima semana van a empezar a dar ellos mismos formación de fútbol con valores y de arte a los más pequeños, ahora la idea es que lo que ellos han recibido lo puedan llevar adelante", ha precisado Del Corral.

Esta educación para el encuentro y la paz a través del deporte, el arte y la tecnología la llevarán a cabo en sus centros educativos y también están estudiando la posibilidad de desarrollarlas en otros espacios de la Iglesia y del Ayuntamiento de Madrid que llevan mucho tiempo cerrados.

La idea es poner en marcha centros deportivos y recreativos abiertos a los jóvenes sin recursos para combatir la exclusión y, en concreto las adicciones y la droga, que precisamente es la problemática que abordaron en la experiencia de Scholas de noviembre.

Del Corral ha asegurado que el Papa Francisco se siente "feliz" por la expansión de las iniciativas de Scholas. "El Papa está feliz de que Europa se haya sumado a esta revolución de abajo para arriba; considera que Europa tiene una reserva y una espiritualidad que estaba como dormida y que los jóvenes pueden despertar, pueden ser los que despierten a Europa", ha enfatizado Del Corral.