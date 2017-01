El PSOE apoyará la huelga educativa convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública el 9 de marzo

Etiquetas

El portavoz de la Comisión de Educación del Grupo Socialista en el Senado, Francisco Menacho, y el secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Nino Torre, han asegurado que "por supuesto" que apoyarán y secundarán la huelga educativa convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para el próximo 9 de marzo para pedir la reversión de las políticas educativas aprobadas por el Gobierno del PP la pasada legislatura.

El representante de JSE ha expresado, no obstante, las dudas de los socialistas respecto de la fecha elegida para la huelga, debido a que el día antes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y el partido tiene previstas distintas movilizaciones con motivo de la efeméride, lo que dificulta su movilización al día siguiente.

En todo caso, el senador Menacho ha manifestado el apoyo del partido a la huelga y se ha mostrado convencido de que el contenido de las reivindicaciones "coincide plenamente" con el de la moción que él mismo tiene previsto defender en la Cámara Alta para pedir la reversión de las medidas sobre becas aprobadas en 2012 y la reducción de las tasas universitarias, entre otras reclamaciones al Gobierno.

ESTRATEGIA DE PRESIÓN

Torre y Menacho se han reunido este viernes en Ferraz con algunas de las principales asociaciones estudiantiles de ámbito universitario, entre ellas CREUP, CANAE y Estudiantes Progresistas y, tras el encuentro, han anunciado que el PSOE pondrá en marcha "estrategia de presión" a todos los niveles administrativos, "desde ayuntamientos a parlamentos autonómicos y al Congreso y el Senado", para obligar al Gobierno a revertir las políticas educativas aplicadas durante la pasada legislatura.

Según ha precisado Menacho, la "estrategia" comenzará el próximo 7 de febrero con la interpelación que los socialistas han registrado en el Senado para el ministro de Educción, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que pretender convertir en una moción que se replicará "en todos los parlamentos autonómicos" para instar al Gobierno a revertir la subida de las tasas académicas y los requisitos para acceder a becas aprobados en 2012, como parte del recorte presupuestario realizado durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

"Si la coyuntura económica ha cambiado, es lógico que recuperemos los derechos que tenían los ciudadanos", ha valorado Menacho, tras criticar las medidas aprobadas en 2012 que, según ha indicado, "echaron a más de 100.000 estudiantes fuera de la universidad pública".

Entre las reivindicaciones de los socialistas de cara a esta legislatura, figura no solamente la reducción de las tasas académicas sino también "la homogeneización" de las mismas en todo el territorio nacional, ante las "importantes diferencias" entre el precio del crédito en unas comunidades autónomas y otras, según ha explicado el senador. Además, piden recuperar el planteamiento de las becas como un derecho, sin requisitos de acceso más allá de los requeridos para acceder a la universidad y sin límite presupuestario.

Asimismo, piden becas de "segunda oportunidad" para estudiantes que no pudieron continuar con sus estudios por los recortes, recuperar las becas Séneca, ampliar las becas de movilidad, crear becas de máster para licenciados y graduados universitarios en situación de desempleo y aplicar modelos de becas por otros conceptos que, a juicio de Menacho, "son sostenibles" porque "se aplican en algunas comunidades autónomas", como es el caso de Andalucía.

Nino Torre ha hecho hincapié en que, entre las reclamaciones que los socialistas harán al Gobierno figura el incremento de la partida presupuestaria destinada a becas desde el 0,11% del presupuesto que, según dice, se destina actualmente, al 0,32% que recomienda la OCDE.

REUNIÓN CON LOS ESTUDIANTES

Para los representantes socialistas, esta legislatura "hay posibilidades de revertir las nefastas políticas educativas que ha lelvado a cabo el PP durante las pasada legislatura" gracias a que "hay Gobierno en minoría", algo que durante la pasada legislatura no ocurría. Por ello, han hecho hincapié en la importancia de "empezar a trabajar" y han valorado "muy positivamente" la reunión mantenida con las asociaciones estudiantiles con las que, según han indicado, "ha habido mucha coincidencia" de propuestas que "serán asumidas" por el PSOE y llevadas al Congreso y al Senado.

Por parte de los estudiantes, el portavoz de CANAE, Carles López, ha subrayado las medidas en materia de becas como el tema "prioritario" para todas las organizaciones estudiantiles, no solamente para que se incrementen las partidas y se recuperen las becas eliminadas sino también para que se implante un modelo de gestión que permita a los solicitantes saber si recibirán o no beca antes de iniciar las clases y cobrar la cuantía cuanto antes, de modo que no tengan que adelantar ellos el dinero de la matrícula y de los "costes ocultos" de la educación universitaria, como el alojamiento, material y libros, para los que también reclaman becas.

"También ha servido para que las asociaciones de estudiantes nos reuniéramos. Es importante que haya sintonía de cara al pacto educativo que se está gestando --ha indicado, a su vez, el portavoz de Estudiantes Progresistas, Alejandro Delgado--. Esperamos que las propuestas que hemos acordado hoy el PSOE las lleve adelante y que el gobierno las asuma de manera inmediata".