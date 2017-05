El Periódico Extremadura premia las excelencias en el sector turístico de la región

Etiquetas

Fernández Vara recuerda que, ante el crecimiento de visitantes, no se debe perder de vista la calidad del servicio

El Periódico Extremadura ha entregado esta tarde en Cáceres sus II Premios de Turismo, con los que pretende homenajear a quienes se han distinguido en el último año en Extremadura en el campo del turismo y han apostado por la excelencia en un sector que está llamado a convertirse en un motor de la economía regional.

La gala de entrega de premios ha tenido lugar en la Iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre) de la capital cacereña y ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el presidente regional del PP, José Antonio Monago, el subdelegado del Gobierno, José Carlos Bote, así como distintas autoridades y una amplia representación del sector turístico extremeño.

La fiesta del Cerezo en Flor del Valle del Jerte ha obtenido este año el 'Premio de Turismo de Extremadura 2017', mientras que la productora audiovisual norteamericana HBO, con sede en Los Ángeles, se ha llevado el 'Premio a la Difusión de Extremadura' gracias a la promoción que ha obtenido el rodaje en las ciudades de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Trujillo y Plasencia de la séptima temporada de la serie de televisión 'Juego de Tronos', que se estrena el 17 de julio y que pondrá a la región en el punto de mira de millones de seguidores de la serie.

Así, el premio de la fiesta del Cerezo en Flor lo ha recogido el presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte y alcalde de Piornal, Ernesto Agudíez, que se lo ha dedicado a los agricultores y empresarios de la comarca que "cuidan el paisaje único y el entorno privilegiado de la zona".

Además, ha defendido que se aprovechen las sinergias entre la agricultura y el turismo para que se "retroalimenten" como motor de desarrollo y ha recordado en su intervención que la Fiesta del Cerezo en Flor, que se viene celebrando desde hace 40 años y congrega a miles de visitantes cada primavera, fue pionero en su categoría aunque "ahora en otras comunidades quieran copiarlo".

En cuanto a la difusión de Extremadura, el jurado ha premiado a la productora de televisión HBO dado que el rodaje de 'Juego de Tronos' ha supuesto a priori una "promoción de la región sin parangón hasta ahora", abriendo, a la vez, "grandes posibilidades de promoción para un público mundial por la gran audiencia que genera la serie en un sin fin de países".

El galardón lo h recogido la directora de márketing en España de la cadena estadounidense, Elana Loewenthal, quien ha agradecido el trabajo de todas las instituciones implicadas en la grabación de la serie en Extremadura y las facilidades que se encontraron para desarrollar el rodaje.

El palmarés de los galardones se completa con cuatro modalidades más, a la Gastronomía; Mejor Alojamiento turístico del año; Turismo Rural y Mejor Rincón de Extremadura, categoría ésta última que han elegido los usuarios de internet de elperiodicoextremadura.com con sus votaciones.

En el apartado de gastronomía el jurado ha premiado al cocinero extremeño José Pizarro, con tres restaurantes abiertos en Londres y embajador de Extremadura en Gran Bretaña. José Pizarro nació en Cáceres pero su infancia transcurrió en Talaván. En 2011 abrió su primer restaurante en Londres, 'José', una pequeña taberna en Bermondsey, y desde entonces no ha parado de crecer.

El premio lo ha recogido su madre, Isabel Carrero, quien se ha emocionado al ver un vídeo que su hijo a enviado desde los fogones de uno de sus restaurantes londinenses, desde donde ha agradecido a todos este galardón y ha pedido que se siga trabajando en la promoción de las exquisiteces de la gastronomía extremeña.

El Premio al Mejor Alojamiento Turístico ha sido este año para el 'Hotel Hospes Palacio Los Arenales'. Ubicado en un edificio del siglo XVII, antigua residencia de los Golfines, resulta un establecimiento de cinco estrellas de Cáceres que "es un orgullo para la ciudad", ha dicho Jesús Rincón, quien ha recogido el premio en representación de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán.

El Premio 'Turismo Tural' ha sido este año para la Casa Rural 'La Pajarona', de Siruela, situada en plena Siberia extremeña y uno de los establecimientos mejor clasificados de la región en los estándares de calidad. Sus promotores Julio García y Eleuteria Salazar han agradecido este reconocimiento que "sitúa a la comarca en el mapa" y fomenta el asercamiento de "este paraíso por descubrir", han dicho.

Finalmente, el Premio al Mejor Rincón de Extremadura ha sido para la candidatura del Castillo de Feria, que de entre los 65 candidatos, ha resultado el emplazamiento más votado por los lectores de El Periódico. En nombre del ayuntamiento de la localidad ha recogido el premio Águeda de la Fe quien ha señalado que es "un estímulo" para todos los coritos al tiempo que ha pedido que las administraciones sigan trabajando por el mantenimiento del patrimonio histórico de la región.

"NO PERDER DE VISTA LA CALIDAD"

El acto lo ha cerrado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara quien ha resaltado que el turismo en nuestra región es un sector en alza y experimenta un crecimiento cada vez más consolidado. Por ello, ha abogado "no perder de vista la calidad" del servicio y hacer de ella el distintivo turismo extremeño.

"La cantidad no debe sustituir a la calidad", ha dicho el jefe del Ejecutivo extremeño quien ha aprovechado el galardón a la productora HBO por el rodaje en nuestra región de 'Juego de Tronos' para resaltar las posibilidades que se abren con el aprovechamiento de el patrimonio natural de la región para escenarios y platós de televisión y de cine.

También se ha referido al vínculo que forman la gastronomía y el turismo y ha apostado por seguir trabajando en esta línea. "La gente viaja por comer pero también por sentir y Extremadura ofrece todo eso", ha reiterado, al tiempo que ha señalado la recuperación de los precios como fundamental en la recuperación del sector.

Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, también se ha referido a las posibilidades de convertir la región en un destino de rodajes de series televisivas o películas para lo que ha invitado a otras productoras a elegir la capital cacereña como plató natural por la promoción que esto significa a posteriori.

Respecto a los premiados ha indicado que "representan lo mejor de la tierra y el trabajo bien hecho" ya que se premia su "profesionalidad" y su trayectoria en un sector que es "fundamental" para el desarrollo de la región y "la creación de empleo y oportunidades".

Antes de la entrega de los premios, que han estado amenizados por el blues de Gene García, ha tomado la palabra el director de El Periódico Extremadura, Antonio Cid de Rivera, que ha destacado el crecimiento del sector turístico y ha explicado que estos premios pretenden reconocer el trabajo de "los que se empeñan en poner a la región en el lugar que le corresponde".

"No tenemos playa pero tenemos estrellas, paz, tranquilidad, un buen comer y una buena gente que trabaja para que el viajero se sienta mejor que en su casa", ha dicho el director del rotativo, al tiempo que ha reivindicado un "tren digno" para que esas cifras de turismo crezcan todavía más. "Extremadura no puede permitirse este retraso y hoy las distancias no se miden en kilómetros, sino en tiempo", subrayó.