Tillerson afirma que Trump sopesa el impacto del traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha afirmado este domingo que el presidente del país, Donald Trump, está sopesando si el traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén impactaría en el proceso de conversaciones de paz.

"El presidente, creo que correctamente, ha adoptado una postura de deliberación para entender el problema en sí mismo, escuchando a todas las partes interesadas en la región, y entendiendo qué impacto tendría este movimiento en el contexto de una iniciativa de paz", ha dicho, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense NBC.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha resaltado que "la posición de Israel ha sido expresada a menudo a la Administración estadounidense y al mundo", según un comunicado publicado en su página web.

"No sólo el traslado de la Embajada no dañaría al proceso de paz, sino lo contrario. Sería un avance, al corregir una injusticia histórica y al aplastar la fantasía palestina de que Jerusalén no es la capital de Israel", ha remachado.

El jefe del equipo negociador de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, advirtió en enero de que el organismo retirará su reconocimiento a Israel si Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén.

La OLP reconoció al Estado de Israel en 1988, año en el que proclamó la independencia de Palestina y renunció al uso del terrorismo con fines políticos.

Las declaraciones de Erekat llegaron dos días después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) advirtiera a Estados Unidos contra el posible traslado de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, resaltando que "desataría una nueva fase de conflicto".

Previamente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había explicado que están en la "fase inicial" del debate sobre el cumplimiento de la promesa electoral de Trump de trasladar la Embajada.

El Gobierno israelí tiene su sede en Jerusalén, que describe como su capital, si bien la mayoría de sus altos mandos militares tienen su despacho en Tel Aviv.

Antes de abandonar el cargo, el expresidente estadounidense Barack Obama renovó la exención presidencial que aplazaba nuevamente la recolocación de la Embajada durante seis meses.

En su decisión, Obama citó "intereses de seguridad nacional" para prolongar la exención a la decisión del Congreso en 1995 de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la Embajada.

Estados Unidos no ha reconocido oficialmente Jerusalén como capital del país, a pesar de que Israel así lo reclama, debido a que el Derecho Internacional considera la ciudad dividida porque la mitad de ella está en Cisjordania y es por tanto territorio palestino ocupado militarmente por Israel.