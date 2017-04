Podemos critica el "fracaso" de las políticas de empleo de Vara tras "dos años de idilio" con el PP

Etiquetas

El secretario general de Podemos en Extremadura y portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha señalado que incremento del desempleo que refleja la última Encuesta de Población Activa son una muestra de que las políticas económicas puestas en practica por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara en su "idilio" con el PP "no funcionan".

Álvaro Jaén ha comparecido en rueda de prensa en la Asamblea para valorar una EPA que arroja "menos ocupados, menos activos, más parados" además de "un sector privado que se hunde", y que éste es el "legado de dos años de idilio entre Vara y el PP".

"No se está creando empleo, no se está apostando por la industria de transformación" pese a que hay propuestas, como las presentadas y aprobadas por Podemos en el parlamento regional, ha dicho, al tiempo que ha criticado que todo ello, incide además en el "gran mal" que afecta a la comunidad, y que no es otro que la despoblación y la emigración.

Para Podemos, la actual legislatura arroja "dos años perdidos", ya que "no hay ni un solo dato al que la Junta se pueda agarrar para intentar justificar el fracaso de sus políticas de empleo".

Preguntado por si considera oportuno un cambio en la estructura de la Junta, ha señalado que no se trata de "un problema nominal", sino que es más bien de "falta de proyecto". Según ha señalado, en una "democracia normal" lo "lógico" sería que la responsable de Empleo de una comunidad con la tasa de paro más alta del país "asumiera su responsabilidad y diera un paso atrás", pero esto "no está en la cultura política de un PSOE que ha sido hegemónico durante casi toda la etapa democrática de la región".

En todo caso, considera que aunque se pusiera a otra persona al frente de las políticas de empleo, éstas "serían exactamente las mismas, que son las que le dicta el PP a Vara, quien las compra y las asume".

Además, ha señalado que cuando Vara responsabilice de la situación a los Presupuestos Generales del Estado, no debe olvidar que él fue "uno de los principales impulsores" de que Mariano Rajoy continuara en la Moncloa.

Por su parte, Podemos propone una apuesta por la pequeña y mediana empresa, mediante la "economía de proximidad y circular" de los pueblos, que además de crear "empleo de calidad y estable", fijaría población en el ámbito rural.

"Los números no engañan, son reflejo de que las prácticas del PSOE son las que les dicta el PP, que ha sido capaz de destruir la economía del país, precarizar el empleo y acabar con el sector privado", ha subrayado Jaén, quien ha añadido que los 'populares', además "de ser corruptos, también fracasan en materia económica. Ojalá nos los quitemos cuanto antes de encima", ha finalizado.