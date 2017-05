FARMAINDUSTRIA CELEBRA LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE MANTENER EXENTAS DE IRPF LAS AYUDAS A FORMACIÓN DEL PROFESIONAL SANITARIO

Etiquetas

Farmaindustria anunció este lunes que “acoge con satisfacción” el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública emitido tras la reunión celebrada entre el ministro, Cristobal Montoro, y el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, en el que Hacienda expresó “la intención del Gobierno de modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aclarar en la normativa que los cursos de formación del personal sanitario, financiados por empresas, no están sujetos a tributación en el IRPF”.La patronal farmacéutica se expresó en estos términos en su página web tras conocer que Montoro declaró que “con esta modificación se dotará de mayor precisión a la norma, al clarificar que no tiene la consideración de rendimiento del trabajo en especie la participación de los trabajadores sanitarios en cursos de formación financiados por terceros que comercialicen bienes o servicios para los que sea necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador”.A juicio de Farmaindustria, este compromiso “pone fin a la incertidumbre generada por los recientes pronunciamientos del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y de la Agencia Tributaria (AEAT), que habían preocupado a profesionales y organizaciones sanitarias, industria y administraciones”.Aunque reconoció que “la modificación del reglamento del IRPF deberá pasar por los trámites pertinentes para su aprobación”, Farmaindustria hizo hincapié en que “ya queda despejada la duda sobre el fondo de la cuestión, es decir, la exención de estas transferencias de valor y, por tanto, en lo que concierne a los laboratorios farmacéuticos, la posibilidad de seguir actuando como hasta ahora, puesto que no cambia la situación tributaria de estas ayudas”.En este sentido, señaló que “reitera su convencimiento de que la actual formulación de la formación continuada constituye un modelo que beneficia a todos los agentes implicados, administraciones, laboratorios, profesionales sanitarios y, sobre todo, pacientes”.Por último, remarcó que este anuncio “deja constancia de la voluntad clara y firme previamente manifestada por el Gobierno a Farmaindustria de lograr una solución equilibrada y que atienda a todos los intereses legítimos en este asunto, especialmente al acceso de los profesionales sanitarios a la formación médica más adecuada y avanzada”.