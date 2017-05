El sector del taxi advierte de que las protestas de hoy se quedarán "cortas" si no hay acuerdo

Etiquetas

El presidente de la Confederación de Taxis Autónomos de España (CTAE) y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, ha afirmado este martes que el sector del taxi inicia un camino que "no tiene retorno" y no parará hasta conseguir "estabilidad" para las 100.000 familias del taxi, por lo que ha advertido de que si no se consigue un acuerdo, los actos de protesta celebrados "se van a quedar cortos" con lo que se prepara para los próximos días.