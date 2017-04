Puig dice que sería "absolutamente ilógico" que Susana Díaz no estuviera de acuerdo con el Corredor Mediterráneo

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que sería "ilógico absolutamente" que la aspirante a liderar el PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no estuviera de acuerdo con el Corredor Mediterráneo, ya que, entre otras cosas, "Andalucía tiene una parte fundamental del Corredor Mediterráneo".

Puig se ha pronunciado así ante los medios en el aeropuerto de Castellón al ser preguntado por las críticas respecto a que Susana Díaz no apostara claramente por el Corredor Mediterráneo en el acto que tuvo el pasado viernes en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha subrayado que "en ningún momento" ha oído a Susana Díaz no apoyar el Corredor Mediterráneo, que "es una absoluta prioridad para España", por lo que cree que "sería ilógico absolutamente que la presidenta de Andalucía que, entre otras cosas, tiene una parte fundamentalmente del Corredor Mediterráneo, no estuviera de acuerdo".

Según Puig, "está absolutamente de acuerdo, y Corredor Mediterráneo hay uno, pues el corredor central no existe, entre otras cosas porque Europa ya hace mucho tiempo que dijo que la prioridad era el Corredor Mediterráneo".

En opinión del 'president', "lo que no hay que hacer son falsas polémicas, pues la realidad es cuánto dinero en el presupuesto de este año va a ir al Corredor Mediterráneo". Al respecto, ha apuntado que "lo fundamental es que en este momento, antes que revertir algunas autopistas radiales de Madrid y gastarse dinero en esa reversión, hay que invertir ese dinero en el Corredor Mediterráneo, el cual está atascado y hay que desatascarlo".

PONER DINERO EN EL PRESUPUESTO

Puig ha rechazado "formalizar este tipo de debates absurdos cuando lo que hay que hacer es poner dinero en el presupuesto y empezar a superar esta situación que nos lleva a perder enorme competitividad a sectores fundamentales de nuestra economía".

Por otra parte, preguntado por los trenes de cercanías cancelados la semana pasada entre Castellón y València, ha recordado que del día 27 hay una reunión con altos directivos del Ministerio de Fomento "para intentar diseñar un espacio común estratégico respecto a las inversiones en la Comunitat , pues ha habido muchos convenios que no se cumplen, muchas previsiones sin planificación que tampoco se cumplen, y de lo que se trata es de poner la orientación principal en aquello que más utilizan los ciudadanos, que son las cercanías".

FOMENTO "NI COME NI DEJA COMER"

Según ha apuntado, "No hay razón de ser que no exista conexión en alta velocidad entre la Comunitat y Cataluña o entre Castellón, Alicante y València, y queremos cerrar un plazo determinado para esta cuestión, pero lo básico es lo que cada día utilizan los ciudadanos, que son las cercanías, y respecto a las cercanías entre Castellón y València estamos en una situación de hartazgo enorme".

Al respecto, ha recordado que le propuesto al ministro de Fomento que la Generalitat está dispuesta a asumir la competencia de cercanías, "pero si el Ministerio no lo piensa así, lo que no puede hacer es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer".