Andalucía, por debajo de la media de horas efectivas trabajadas a nivel nacional, según Adecco

Andalucía ha registrado en 2016 una media de 1.530 horas efectivas trabajadas, lo que supone un dato inferior a la media nacional cifrada en 1.545 horas efectivas no trabajadas, según el VI Informe Adecco sobre Absentismo, que precisa que el número de horas no trabajadas en la comunidad andaluza ha sido de 239 horas, dato también inferior a la media nacional (256 horas no trabajadas).