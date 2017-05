UGT augura "un calvario de movilizaciones" si las empresas no reparten beneficios y pactan los convenios colectivos

Etiquetas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha augurado este martes que podría producirse "un calvario de movilizaciones y de huelgas" si las empresas no reparten beneficios con sus trabajadores y si no se alcanzan acuerdos sobre los convenios colectivos, advirtiendo de que el sindicato no firmará "convenios a la baja allí donde se están generando beneficios al alza".