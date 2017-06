Fundación Artemisan califica de "grave error" el rechazo a la caza y pesca de especies invasoras en áreas cinegéticas

Etiquetas

La Fundación Artemisan ha calificado como "un grave error" que la oposición haya rechazado la proposición de ley para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, presentada por el PP este martes en el Congreso para permitir la caza y la pesca de especies exóticas invasoras en áreas cinegéticas.

Fundación Artemisan, institución que promueve la investigación y la comunicación de la caza y trabaja para afrontar los retos del sector cinegético en España, argumenta que esta proposición de ley tenía "por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental".

Además, la Fundación recuerda que esta modificación también "pretendía aclarar una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especias invasoras, como es el caso del arruí", que fue "exterminado" en Sierra de Espuña (Murcia), como denunció Artemisan el pasado mes de abril.

"Este listado incluye especies que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas con ellas, con el objetivo de erradicar su presencia en la naturaleza del país", aseguran desde la institución.

Fundación Artemisan, tras la realización de un estudio de investigación científica, demostró la importancia ecológica del arruí para la zona, al preservar el hábitat, no contaminar, no hibridar, no trasmitir enfermedades, no perjudicar a las economías locales y no desplazar a otras especies, como la cabra montés.

"Con este rechazo de modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la oposición condena al arruí a ser erradicado de Sierra Espuña y, por tanto, España dejará de ser un reservorio para que la especie consiga huir de su extinción, ya que en África los arruís se encuentran en claro declive, las poblaciones están en clara regresión y en peligro real de desaparición", añaden en un comunicado.

Además, la Fundación Artemisan también alerta sobre el "daño económico" que esta decisión tiene para ciertas comarcas en las que la pesca de la trucha arco iris, carpa común o el cangrejo rojo tiene una gran importancia económica.

RECHAZO EN EL CONGRESO

Este martes, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que suman más de la mayoría absoluta del Congreso, han coincidido en rechazar la tramitación de la proposición de ley del PP para fijar excepciones que permitan cazar o pescar especies exóticas invasoras.

Esta iniciativa buscaba reformar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad y sortear una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras.

Este listado incluye especies que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas ellos, con el objetivo de erradicar su presencia en la naturaleza del país.

Sin embargo, el texto presentado por los 'populares' sí permitiría cazar y pescar, para su control y erradicación, aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia. La portavoz del PP en esta materia, la diputada María Teresa de Lara, ha defendido que, con la sentencia del TS se generó "una gran preocupación" por sus consecuencias económicas y sociales.