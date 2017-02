Tejerina promete a las ONG ambientales que participarán en la Ley de Cambio Climático

Etiquetas

ONG piden a la ministra que no cambie la normativa sobre especies invasoras y ésta se compromete a explorar otras soluciones

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife, que participarán en el desarrollo de la anunciada Ley de Cambio Climático y que estudiarán distintas vías para solucionar la lucha contra especies invasoras.

Según ha explicado el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, en representación del conocido como G5, esta era la primera reunión de las habituales con la ministra a la que asistía la nueva secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, y de la nueva directora de gabinete de la ministra, Begoña Nieto. "Ha sido una reunión corta, una toma de contacto", ha comentado.

Así, ha indicado a Europa Press que en la reunión han planteado a la ministra algunas cuestiones importantes de carácter institucional para garantizar "una adecuada presencia del medio ambiente en los foros legislativos".

Entre ellas, le han expuesto a la ministra que "no se entiende" que las ONG ambientales no formen parte del Consejo Económico y Social (CES), donde sí están las empresas, sindicatos y organizaciones de consumidores, pero donde no está el sector ambiental. Del mismo modo, las 5 ONG le han recordado a García Tejerina que no existe una ley del tercer sector ambiental y que deben dar cuerpo de naturaleza a la labor de estas ONG que defienden una sensibilidad social.

Segura ha celebrado que "parece que han acogido bien estas consideraciones y que la ministra ha dicho que va a ver si puede empezar a concretar acciones en este sentido". Por ejemplo, ha dicho que estudiarán los ejemplos de otras leyes del tercer sector.

Además, en esa línea otro de los compromisos que le han sacado a la ministra es su participación en el desarrollo de la Ley de Cambio Climático donde las 5 ONG quieren estar representadas en la interlocución del Gobierno con los distintos sectores. "La ministra se ha comprometido a que las ONG ambientales sí estarán en esa interlocución", ha anunciado.

Igualmente, el tercero de los temas que ha analizado con mayor amplitud en la reunión es sobre la posible modificación de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad que ha dejado entrever el Gobierno para evitar así el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que establece la obligatoriedad de luchar contra especies invasoras, incluidas algunas como el cangrejo rojo.

A ese respecto, le han expuesto a García Tejerina que las ONG están abiertas a buscar soluciones a las distintas especies con planes concretos de gestión y de rehabilitación pero no mediante un cambio de una ley. "Hay que cumplir la ley, no cambiarla para no cumplir una sentencia del Supremo tan contundente, por las presiones de grupos económicos", le han insistido.

Por último, según el representante de Ecologistas en Acción, la ministra ha expresado su voluntad de "explorar otras vías de solución" en materia de especies invasoras. "Parece que la puerta no está cerrada y ese es el mejor camino", ha valorado.

Del mismo modo, la ministra y las ONG han hablado del nuevo diseño de la PAC que debe aportar a la conservación del medio ambiente por lo que le han expresado que la financiación de la Política Agrícola Común deberá mejorar "con medidas específicas" para favorecer al medio ambiente.

Finalmente, han comentado en la reunión periódica el artículo 112 bis de la Ley de Aguas que reconoce que las empresas hidroeléctricas deben de pagar un canon del 22 por ciento por el agua que turbinan para producir energía eléctrica. Segura estima que la cantidad generada desde marzo de 2015 es de unos 200 millones de euros que deberán consignarse en los Presupuestos Generales del Estado para obras de mejora del dominio público hidráulico.

"Este ha sido un tema nuevo en la conversación con la ministra, que no ha sabido qué decirnos porque aún no están definidos los Presupuestos Generales del Estado, pero que ha asegurado que lo va a estudiar", ha concluido.

La reunión de interlocución de la ministra con las ONG ambientales, igual que con sus predecesores, se celebra aproximadamente cada mes y medio para estudiar el estado de las cuestiones ambientales de la actualidad.