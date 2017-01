Joe Biden, vicepresidente saliente de EEUU, ataca a Trump: "Madura, Donald"

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden ha arremetido contra la actitud del presidente electo Donald Trump y le ha pedido que madure.

Biden respondía así a la opinión vertida por Trump en Twitter sobre la forma en que el gobierno del presidente Barack Obama ha manejado la transición de poder.

La respuesta de Biden tuvo lugar al hilo de una entrevista con el programa "PBS NewsHour", espacio en el que el vicepresidente dijo que es hora de que Trump "sea un adulto".

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!