May salva el primer escollo del parlamento británico para dar vía libre a su 'Brexit duro'

Etiquetas

El Parlamento británico ha dado vía libre al Brexiten la primera votación para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. Por 498 votos a favor y 114 en contra, la Cámara de los Comunes ha aprobado la tramitación parlamentaria de la escueta ley de 137 palabras que autoriza al Gobierno de Theresa May a comenzar la negociación para salir de la Unión Europea.

La votación final está prevista para la semana próxima, cuando ley supere la fase de enmiendas en los comités parlamentarios, y vuelva a ser votada en el pleno. Aun así, Theresa May ha logrado una primera victoria más que simbólica, con el apoyo casi unánime del Partido Conservador y el respaldo mayoritario de la oposición laborista, pese a la cascada de dimisiones en el equipo a la "sombra" de Jeremy Corbyn que ha dejado a la luz la profunda crisis de identidad del laborismo.

El 'Brexit duro' de May

Las diputadas Rachael Maskell y Dawn Butler se sumaron a las cuatro dimisiones de última hora, alegando que no podían dar su respaldo "al Brexit duro" de Theresa May" y anticipando una nueva batalla interna en los próximos días.

La oposición real, en el debate que se prolongó durante dos días en Westminster, la ejerció al final el Partido Nacional Escocés (SNP). El ex ministro principal Alex Salmond acusó al Parlamento de caer en "la locura colectiva" y comparó la decisión con el respaldo a la guerra de Irak.

Salmond hizo suyo el discurso más pro-europeo pronunciado en los últimos años en la Cámara de los Comunes, a cargo de Kenneth Clarke (el último eurófilo en las filas del Partido Conservador). "El honorable diputado comparó lo que está sucediendo con Alicia en el País de las Maravillas", recordó Salmond. "La diferencia es que Alicia caía ella sola en agujero, y que en este caso Theresa May ha logrado arrastrar al agujero a todo su partido, a la mitad del Partido Laborista y a todo el país".

Los escoceses, contra el Brexit

Owen Smith, ex candidato a líder laborista, se puso al frente de la renovada "insurrección" contra Jeremy Corbyn por cuenta del Brexit y explicó así su voto en contra de la invocación del Artículo 50: "Creo que mis votantes saldrán perdiendo si dejamos la UE. Pero en esta decisión no es sólo la economía la que está en juego, sino también nuestros valores. Creo en el internacionalismo. Y no quiero ver a mi país de la mano con Donald Trump. En este sentido estoy más con Angela Merkel, que se ha atrevido a hablar en su contra".

El voto a favor del Artículo 50 del ex líder laborista Ed Miliband, partidario en su día de la permanencia, sirvió sin embargo para ilustrar el laberinto sin salida en el que se encuentra la oposición. "El resultado del referédum es un reflejo de la profunda frustración y el desapego hacia la política en este país", dijo Miliband. "Por eso creo que este proceso (el Brexit) tiene que comenzar, para que la gente que se ha sentido ignorada no vuelva a sentirse ignorada otra vez".

La partida parlamentaria ha jugado pues a favor de Theresa May, que se resistió al espinoso trámite parlamentario hasta el último momento. El reciente fallo del Tribunal Supremo no le dejó sin embargo otra opción. La premier confía ahora no sólo en lograr el voto a favor en la Cámara de los Comunes la próxima semana, sino en acelerar los trámite para lograr una segunda y más peleada victoria en la Cámara de los Lores el 7 de marzo.

Todo listo para la Cumbre europea de Malta

May espera tener todas las bazas en su mano el 9 de marzo, a tiempo para la cumbre de la UE de Malta en la que podría comunicar finalmente la intención del Reino Unido de abandonar la UE, según lo estipulado por el Artículo 50. Una portavoz de Downing Street ha recalcado sin embargo que el supuesto adelanto en la fecha es "pura especulación" y que la premier sigue teniendo en mente en calendario original de "finales de marzo" para el arranque del proceso negociador que se prolongará durante dos años.

Horas antes de la votación, May confirmó la presentación este jueves en el Parlamento del Libro Blanco del Brexit, con las líneas maestras de la negociación. Ese compromiso ha sido fundamental para conjurar una rebelión en las filas de su propio partido y para limar las asperezas causadas por su apuesta inicial por un Brexit "duro" (renuncia la integración en el Mercado Unico para poder controlar la inmigración).