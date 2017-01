Obama rompe su silencio y arremete contra Trump por su veto a los refugiados

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se ha pronunciado por primera vez desde que dejase el cargo y, mediante un portavoz, ha expresado su desacuerdo "con la idea de discriminar a individuos por su fe o religión", en aparente alusión a la orden ejecutiva sobre inmigración firmada el viernes por su sucesor, Donald Trump.

Obama ha roto su silencio a través de un comunicado de su portavoz, Kevin Lewis, en el queha advertido de que "los valores estadounidenses están en juego". En este sentido, ha dicho entenderque haya personas "ejerciendo su derecho constitucional a reunirse, organizarse y hacer oír susvoces" frente a las autoridades.

"En relación a las comparaciones con la decisiones de política exterior de Obama, como hemos oídoantes, el expresidente discrepa radicalmente con la idea de discriminar a individuos por razones de fe oreligión", ha añadido Lewis en la nota, recogida por el portal de noticias Politico.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX