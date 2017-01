Principales similitudes y diferencias entre los populismos de derecha en Europa

Etiquetas

Se agrupan bajo la etiqueta populismo y su ideología es de extrema derecha. Los más importantes comparten grupo Parlamentario en Bruselas, el grupo Europa de las Naciones y la Libertad y ya organizan congresos internacionales en los que debatir sobre sus ideas y propuestas y mostrar una imagen de unidad y sus apoyos internacionales como el organizado este fin de semana en la ciudad alemana de Coblenza.

Francia, Alemania, Grecia, Austria, Holanda... prácticamente todos los países europeos tienen su partido populista de extrema derecha y prácticamente todos suman apoyos en cada cita con las urnas. El populismo es ya una amenaza para el Europa. Lo ha demostrado con el Brexit, al que pueden seguir otros países que tienen elecciones este año y donde los populistas que piden al salida, están muy bien situados.

Pero el rechazo a Europa no es la única coincidencia en los programas de las formaciones emergentes que se hacen un hueco en Europa, aunque también hay serias discrepancias.

Inmigración

Existen amplias discrepancias en temas clave como la inmigración. Algunos, como el partido de Marine Le Pen, optan por un recorte estricto del cupo de inmigrantes, aunque compara el flujo de migrantes con una "invasión".

El austriaco FPÖ, por ejemplo siempre ha estado bajo sospecha por su discurso populista, anti-inmigración y xenófobo. Por su parte, Fidesz, el lider del populista partido húngaro y actualmente en el poder organizó el 2 de octubre un referéndum sobre la repartición de los refugiados en la UE, después de haber levantado desde el otoño de 2015 vallas en las fronteras con Serbia y Croacia.

Ley y Justicia, en Polonia, rechaza cualquier tipo de minorías sexuales y liberales y ha dejado clara su negativa a la inmigración y a los refugiados. Sus críticas al anterior gobierno por aceptar dar asilo a 7.000 inmigrantes como parte del plan de reasentamiento de la Unión Europea lo constataron.

En Dinamarca, El Partido Popular Danés se ha convertido, socio de los gobiernos liberales, reivindica la medida de confiscación de bienes de valor a los migrantes para financiar su acogida.

Permanencia en la Unión Europea

En cuanto a la permanencia en la Unión Europea, las posturas también difieren. Tras el Brexit otros países han anunciado que convocarán referéndums para consultar a la poblacion sobre la permanencia o no en Europa. Así lo han asegurado, Francia y Holanda.

Otros, por el contrario sólo hablan de recuperar parte del poder perdido en la Unión con medidas que miren más por el bien del país y no otorguen tanto poder a Europa con medidas que muchas veces perjudican los intereses nacionales.

Quienes defiende a la UE, lo hacen de una manera soberana. Es necesario, comparten, reformular el poder de las instituciones europeas. La firma del Tratado de Libre Comercio está en el ojo del huracán de todas ellas. La inmensa mayoría lo rechaza.

El euro

Salir de Europa significa abandonar el Euro. Eso pasaría en los casos en los que se convoque referéndum y gane la opción de fuera, como ya han anunciado Francia y Holanda. Pero no hace falta estar fuera para no adoptar la moneda. En Italia ya hay tres partidos que no quieren seguir usando la moneda europea y Grecia también quiso recuperar el billete nacional tras culpar al euro de todos sus males.

En estos momentos siete países están pendientes de que el Banco Central apruebe su entrada en el Euro. Polonia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Rumanía y Suecia. Sin embargo, los partidos populistas de Polonia y Suecia ya han dicho que no quieren la moneda única y que prefieren mantener su moneda como hizo Reino Unido antes de abandonar del todo la Unión y como hace también Dinamarca.

Llama la atención sin embargo, que otros países europeos pujen por dejar que el Banco Central Europea rija sus destinos. Estos países son Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría y Rumanía. Sin embargo, según el úlitimo informe del BCE incumplen los criterios de convergencia legal y tienen incompatibilidades respecto a la independencia de sus bancos centrales nacionales.

Según el BCE estos países cumplen la mayor parte de los criterios económicos cuantitativos pero ninguno cumple todas las obligaciones establecidas en el Tratado, que incluyen los criterios de convergencia legal, necesaria para adoptar el euro con éxito.