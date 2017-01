Madeleine Albright, dispuesta a inscribirse como musulmana "por solidaridad"

Madeleine Albright, exsecretaria de Estado durante el segundo mandato de Bill Clinton (1997-2001) y primera mujer en desempeñar este importante cargo, ha lanzado una sorprendente declaración en su perfil de twitter, donde asegura que está dispuesta a inscribirse como musulmana por solidaridad.

La veterana política de 79 años interviene así en la ola de contestación que vive Estados Unidos a raíz de la elección del presidente Donald Trump, quien se ha destacado por sus manifestaciones hostiles a la inmigración en general y a los musulmanes en particular. Durante la campaña, propuso crear un registro de musulmanes en EEUU, al que calificó como mero "control administrativo".

Durante la campaña, Trump llegó a asegurar que prohibiría la entrada al país a cualquier persona que profesara la fe islámica.

En su cuenta de twitter, donde cuenta con 152.000 seguidores, Albright escribió: “Me crié católica, me convertí en episcopaliana y descubrí después que mi familia era judía. Estoy preparada para inscribirme como musulmana por solidaridad".

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.